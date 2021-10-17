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(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar - Son Dakika

(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar

17.10.2021 15:38

- (Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar 5 yaşındaki kız çocuğu 'Top geçer adam geçmez' yeşil sahada meydan okudu 'Kızlar futbol mu oynar?

- (Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar

5 yaşındaki kız çocuğu 'Top geçer adam geçmez' yeşil sahada meydan okudu

'Kızlar futbol mu oynar?' sorusunu sahada yetenekleri ile cevapladılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kadın futbol takımı tarafından düzenlenen 'Kocaeli Kız Çocukları Kupası'nda mücadelede eden 5-18 yaş grubundaki kız çocukları, yeşil sahada hünerlerini sergileyerek erkeklere taş çıkardı. Minik bir defans oyuncusu, "Top geçer adam geçmez" sözü ile rakiplerine meydan okudu.

Gölcük Kavaklı Stadyumu, Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen Kocaeli Kız Çocukları Kupası'nda 150 kız çocuğunun yeteneklerini sergilemelerine fırsat sundu. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenen turnuvada 5-18 yaş aralığındaki kız çocukları, yeşil sahada ter döktü. Sahada çocuklarını izleyen aileler çocukları ile gurur duyduklarını ifade ederken, sahada ter döken kız çocukları ise sergiledikleri hünerleri ile futbolun sadece erkek sporu olmadığını sahaya yansıttı. Sahadaki mücadeleleri ile izleyenleri etkileyen kız çocukları, 'Kızlar futbol mu oynar?' algısını da yenmenin tadını çıkardılar.

Rabia Balaban: "Kız çocuklarının her şeyi yapabileceğinin bir göstergesi"

Turnuva hakkında bilgi veren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Altyapı Antrenörü Rabia Balaban, "Dünya Kız Çocukları Günü için futbol turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvayı futbolda arka planda olduğu için planladık çünkü böyle turnuvalara erkek çocukların eğlence kaynağı ama aslında Kocaeli kadın futboluna çok şey katmış bir takım. Hepimiz böyle yetiştik, ben de futbol okullarında büyüdüm. Futbol okullarımızda 100'e yakın kız çocuğu var. Kız çocukların mutluluğu bizim de mutluluğumuz, onların her zaman arkasındayız, bu turnuvayla da bir ilki gerçekleştirdik. Burada hem eğlence hem spor müsabakası hem de kız çocuklarının her şeyi yapabileceğinin bir göstergesi oldu. Erkeklere göre kızlar toplumun düşüncesinin zıttını gözetiyor, aslında erkeklerden hiçbir farkı yok" dedi.

"Futbol erkek oyunu değildir"

Toplumun tepkisini alarak futbola başladığını söyleyen Balaban, "Biliyorum şimdi bile çocuklar yakınından 'Kızlar futbol mu oynar?' tepkisini alanlarda vardır. Çok şükür bu yargıyı hep beraber yenmeye başlıyoruz. Burada velilerde heyecanlı kızlarını izlemeye geldiler. Futbol erkek oyunu değildir, futbol her spor gibi her bireyin yapabileceği bir spordur. Buradan çıkan çok milli oyuncumuz var ben kendim de milli sporcuyum. Hayatlarında yapamayacakları hiçbir şey yok buna futbol da dahildir. 2012 doğumludan 2003 doğumluya kadar her yaş grubundan sporcumuz var. Her yaş grubunun müsabakası farklı. Kimseyi geri çevirmiyoruz, sporun küçüğü büyüğü yok. 5-6 yaşlarında da sporcumuz var. Böyle yetişip şuan A Takımda bizle oynayan kardeşlerimiz var. Her yaş grubunda başarı var, inşallah daha iyi yerlerde olacağız" diye konuştu.

Pınar Uzuner: "Futbolu her zaman sevdim ve kızların da yapmasına her zaman destekliyorum"

Futbol oynamayı çok seven kızını izlemeye geldiğini dile getiren Pınar Uzuner, "Kızım futbolu çok seviyor, abisi de futbol oynuyor. Ben de eskiden beri futbolu severim. Ailecek oturup maç izleriz. Böyle etkinliklerin olması çok güzel, baya araştırmıştım kadın futbolu var mı diye çünkü bizim zamanımızda yoktu. Çok severek yapıyor inşallah iyi yerlere geliriz. Kızım da oğlum da kaleci beraber çalışıyorlar. Kızlara futbol yakışmıyor algısı var ama ben o düşüncede değilim. Futbolu her zaman sevdim ve kızların da yapmasına her zaman destekliyorum. İnşallah futbol kızlar için daha iyi yerlere gelir ve konuşulur" şeklinde konuştu.

"Defans oyuncusuyum, top geçer adam geçmez"

Futbol oynayanlar arasında bulunan 6 yaşındaki Defne ise, "Çok iyi koşuyorum, futbola çok ilgim var. Ben defans oyuncusuyum, top geçer adam geçmez" ifadelerini kullandı.

Ceydanaz Özgen: "Küçük yaşta eğitim verilirse çocuklar yeteneklerinin farkına varabilirler"

Yaklaşık 5 ay önce futbol oynamaya başladığını söyleyen 14 yaşındaki Ceydanaz Özgen de, "Arkadaşımın vesilesiyle 5 ay öncesinde futbola başladım. Çocukluğumdan beri oynuyordum ancak kadın futboluna çok önem verilmediğinden dolayı yeteneğimi gösterememiştim ama şuan gösteriyorum. Futbol oynadığımı duyan insanlar yadırgıyor. Kadınlarda daha çok voleybol tarzı oyunlar hoş görüldüğünden dolayı futbola fazla önem verilmiyor. Aslında çocukluktan buna önem verilse çocuklar yeteneklerini keşfedebilecek" ifadelerini kullandı.

(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar
(Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar

Kocaeli, oyunlar, Gölcük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Meşin yuvarlığın peşinde erkeklere taş çıkardılar - Son Dakika Spor


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