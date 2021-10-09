Üye Girişi
Patrick Comninos'tan ING Basketbol Süper Ligi'ne övgü Açıklaması - Son Dakika

Patrick Comninos'tan ING Basketbol Süper Ligi'ne övgü Açıklaması

09.10.2021 11:12
Patrick Comninos'tan ING Basketbol Süper Ligi'ne övgü Açıklaması

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) organizasyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) üst yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, ING Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) organizasyonu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) üst yöneticisi (CEO) Patrick Comninos, ING Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olduğunu söyledi.

Comninos, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hiç şüphe olmadan şunu söyleyebilirim ki Türkiye Ligi, Avrupa'daki en iyi liglerden biri. Değişken ve mücadeleci bir lig, herhangi bir takım play-off'larda yer alabilir." dedi.

Türkiye Ligi ve federasyon ile iyi bir iş birliği ve ilişki içinde olduklarını vurgulayan Comninos, "Bu sene Türkiye'den katılan 5 takımın 4'ü ligi ilk 8'de bitirdi ve Galatasaray da davetiye ile katıldı. Türkiye Ligi'ni üst sıralarda bitiren takımların aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Türkiye'de lig de federasyon da bize çok sıcak davranıyor. Türkiye'den bu sene katılan 5 takım da BCL'e katılmak için başvuruda bulunmuştu ve hepsini kabul ettik. Türkiye'den katılan bütün takımların çok iyi ve iyi tarihlere sahip takımlar olduklarını biliyoruz ve aramızda olmalarından dolayı mutluyuz." diye konuştu.

BCL organizasyonuyla kulüplere taraftarlarını ve kendilerini tanıtacak bir alan oluşturduklarını belirten Comninos, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında onlara netlik sağlıyoruz. Bu da onlara gelecekte ne olabileceği konusunda bilgi veriyor. Açıklamak gerekirse, kulüpler şunu biliyor ki eğer yerel liglerinde başarılı olurlarsa, BCL'de yerleri var. Dolayısıyla dış faktörlere bağlı kalmıyorlar. Biz de onların tanıtım işlerine çokça yardımcı oluyoruz. Sosyal medyada kulüp düzeyindeki turnuvalarda bir numaralı turnuva biziz. Bu da buradaki kulüplerin kendilerini ve oyuncularını sosyal medyada tanıtmak için çok imkanı olduğunu gösteriyor."

BCL'nin kulüplerle birlikte ve kulüpler için organize edilen bir lig olduğuna dikkati çeken Comninos, "Dolayısıyla onların çıkarlarını her zaman gözetiyoruz. Verdiğimiz ödül paraları da çok önemli miktarlarda. Bu ödülle onları finansal olarak da desteklemeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim için önemli olan sadece para değil, onlara her anlamda destek olmak ve en üst seviyede mücadele etmelerini sağlamak. Her geçen sene daha çok kulüp, güçlü tarihe sahip kulüpler BCL'de oynamak için başvuruyor. Buraya gelme kararı alan kulüpleri görmek bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapacak ülke

Bu sezon organizasyonun dörtlü finaline ev sahipliği yapacak ülkeyi finale kalan takımların dışında seçmelerine değinen Comninos, şunları söyledi:

"Geçirdiğimiz 5 sezon sonrasında bu değişikliğe hazır olduğumuzu düşündük. 2016 yılında başladığımızda tarafsız sahada Dörtlü Final oynatmanın ve salonu doldurmanın zor olacağını biliyorduk. Dolayısıyla Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanan takımlardan biri ev sahibi olursa daha çok taraftar olacağını düşünmüştük. Sonrasında geçen 5 yılda, özellikle 2019'da Antwerp'te ve sonrasında 2020'de Nizhny Novgorod'da gördüklerimizden sonra buna hazır olduğumuzu düşündük. Antwerp'te, ev sahibinin olmadığı Tenerife ile Virtus Bologna arasında oynanan final maçını kapalı gişe, 17 bin seyirci ile oynattık. Bu da bize basketbol izlemeye meraklı bir kitlenin olduğunu gösterdi. Şu andaki planımız ev sahibini, BCL'ye katılan 32 kulüple bağlantısı olmayan bir salonda oynatmak. Dolayısıyla ya ligle ya da yerel federasyonla organizasyon için iş birliği yapacağız. Ev sahibi ülkeyi ve salonu yakında açıklayacağız. Açıklamadan önce detaylıca düşünüp en doğru kararı vermek istiyoruz."

Futboldaki Avrupa Süper Ligi girişimi

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimlerinin yanı sıra Avrupa Ligi organizasyonunu değerlendiren Comninos, "Ayrı bir kapalı lig oluşturma düşüncesi konusunda futboldaki fikirle şu an basketbolda olan arasında benzerlikler de ayrı noktalar da var. Bizim yaptığımız şey, tüm kulüplere kendi yerel liglerini ve buradaki mücadele seviyesini yükseltmeleri için şans vermek ve onların ihtiyaçlarını karşılayan bir ekosistem oluşturmak. FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki konuya gelince, biz tartışmaya, fikir almaya ve gereken ne ise yapmaya hazırız. Basketbolu geliştirecek ve spor ile buna karşılık kazanılan para arasındaki açığı kapatmak üzere gelecek her fikre açığız. Bu farkı kapatacak çözümler bulmamız ve ürünümüzü daha iyi pazarlayacak çözümler bulmamız lazım. Bu konudaki her konuşmaya da açığız." diye konuştu.

Salgının etkileri

Salgının etkileri konusunda açıklamalarda bulunan Comninos, "Geçen sezon öncesinde bu sezonun koronavirüs yüzünden hem sağlık hem de seyahat konularında zor geçeceğini fark ettik. Önemli bir karar alarak maç sayılarını azaltarak bütün kulüplerimize bir maçtan önce hazırlanabilecekleri ve seyahatlerini planlayacakları bir süre tanıdık. Bu noktada organizatör olarak, ertelenen maçların yeniden ayarlanması konusunda kendimize de zaman ayırmış olduk. Maçların hiçbirini de iptal etmedik ve sonuçların hep sahada alınmasını sağladık. Bu sene de ufak değişikliklerle aynı formatı devam ettiriyoruz. Hala koronavirüs salgını ile uğraşıyoruz ve bu formatın bize biraz daha esneklik kazandıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Comninos, BCL'nin 6 senelik bir organizasyon olduğunu hatırlatarak, "Hala 'yeniyiz' diyebiliriz. 2020-2021 sezonunda koronavirüs salgını yüzünden çoğu ligler iptal edilirken, biz bütün önlemleri alarak Sekizli Final oynattık ve şampiyonu taçlandırdık. Biz BCL'de kolay olanı değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Sadece BCL için de değil, FIBA basketbolun dünya çapındaki yürütme organı olarak, koronavirüs salgını sürecinde bütün paydaşları ile yakın çalışarak durumu ve bütün şampiyonaları çok iyi idare etti." diyerek sözlerini tamamladı.

Basketbol Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi, basketbol, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Patrick Comninos'tan ING Basketbol Süper Ligi'ne övgü Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller 11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi 11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor 10:50 Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada 10:44 Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı 10:30 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı 10:27 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı 10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı

Son Dakika Haberleri
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:51 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı         
11:03
Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir         
10:52
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu         
10:28
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi         
10:13
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Patrick Comninos'tan ING Basketbol Süper Ligi'ne övgü Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement