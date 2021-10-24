Üye Girişi
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı

24.10.2021 15:53
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı

Sivas'ta, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yapılan caddeye dikilen anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor için meydan düzenlemesi yapılan caddeye dikilen anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi, kırmızı-beyazlı renklere gönül veren taraftarların talepleri üzerine Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu yanındaki Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerine "Sivasspor Anıtı" yaptı.

Anıtın açılışı için düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivasspor'un kentin marka değeri olduğunu söyledi.

Yapılan kamuoyu araştırmasında şehre en büyük katkıyı Sivasspor'un sağladığını belirten Ayhan, "Lokasyonu da on numara olmuş. 'Vefa' kelimesi bir şehrin vücut bulmuş halidir. Değerlerimize sahip çıkarsak, değerlerimize değer verirsek toplumsal refah anlayışında mutlaka yükselme olur." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yerel seçimler öncesi taraftar gruplarının Sivasspor için anıt yapılması talebinde bulunduğunu anımsattı.

Göreve geldikten sonra gerek vatandaşlarla gerekse Sivasspor yönetimiyle görüşerek bölgeye "Sivasspor Meydanı" yapmayı kararlaştırdıklarını anlatan Bilgin, "Bu bölgede hem Sivasspor'u temsil etmek hem de Sivas'ın birliğine, beraberliğine katkı sağlamak adına bu anıtı yaptık." diye konuştu.

Bilgin, anıtın hayırlı olmasını dileyerek bölgede yapılacak yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci de anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise kırmızı-beyazlı ekibin son 2 yıldır Avrupa kupalarında şehri başarıyla temsil ettiğini hatırlattı.

Anıtın bölgeye ayrı bir değer katacağını aktaran Otyakmaz, "Bize bu başarıları yaşatan ve anıtın yapılmasına vesile olan teknik direk Rıza Çalımbay ve heyetine, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bu anıtın altında nice kutlamalar yapmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı
Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı

Spor Toto Süper Lig, Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrail Savunma Bakanı'ndan 16:05 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı 16:02 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu 15:26 Dehşete düşüren cinayet! Aşkına karşılık vermeyen kadının başını kesip cesedini bavula koydu
Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı 15:23 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi 14:49 Kılıçdaroğlu'nun katıldığı çalıştayda protokol tartışması! CHP'li belediye başkanı yerini beğenmedi Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek 13:51 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu

Son Dakika Haberleri
16:06 Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi
16:04 İsrail Savunma Bakanı'ndan "gizemli" ziyaret! Hangi ülke olduğu açıklanıyor
16:02 Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi
16:01 Kıran kırana geçen Karagümrük-Hatay maçının kazananı olmadı
15:36 Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
15:24 AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar
15:22 Ünlü şarkıcı Haluk Levent'in soyadının Acil olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı
15:21 Karagümrüklü Pesic seriye bağladı! İnanılmaz bir vuruşla Hatayspor'u avladı
14:52 Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı
14:50 Galatasaray derbisindeki süper koz Necip Uysal olacak
Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi Gündemdeki 10 büyükelçinin arkasında kim var? New York Times, Biden'ı gösterdi         
16:06
Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi Diyanet'ten bu sefer de 'Baby shower' tepkisi! Çok konuşulacak sözler söyledi         
16:03
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, Tüm salonu ayağa kaldıran Meral Akşener, "Sonunda ölüm bile olsa" deyip herkesten söz aldı         
14:53
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 16:14:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement