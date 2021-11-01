Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası'nda dereceye girenler takımlar belli oldu

Atıcılıkta İzmir'de düzenlenen Skeet Kulüplerarası Cumhuriyet Kupası tamamlandı.

Çiçekliköy'deki atış poligonunda gerçekleşen organizasyon, Bursa, Bolu, Eskişehir, İstanbul ve İzmir'de takımların katılımıyla düzenlendi. Bazı kulüplerin birden fazla takımla yer aldığı organizasyonda İstanbul Avcılık ve Atıcılık A Takımı birinci olurken, aynı kulübün B Takımı ikinci, İzmir Atıcılık üçüncü, Bursa Merkez Av ve Atıcılık dördüncü ve Bolu Belediye spor beşinciliği elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, İzmir'in atıcılıkta önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Amacımız atıcılık sporunu geniş kitlelere yaymak ve uluslararası alanda başarı yakalayabileceğimiz bu spor dalını geliştirmek. Sorunları tespit ettik. Hızla üzerine giderek İzmir'i atıcılıkta tekrar özlenen noktaya getirmek istiyoruz." dedi.