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Son dakika haberleri... Nuri Şahin: "Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Nuri Şahin: "Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu"

21.10.2021 21:56

Son dakika spor haberi: - Nuri Şahin: "Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu" FT Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin: "Lisansım devam ediyor, sezon içinde takıma destek için sahaya çıkabilirim" "Benim için inanılmaz bir şey oldu, yönetimimiz sağ olsun beni bu göreve layık gördüler" "Zor bir görev ama ben...

- Nuri Şahin: "Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu"

FT Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin:

"Lisansım devam ediyor, sezon içinde takıma destek için sahaya çıkabilirim"

"Benim için inanılmaz bir şey oldu, yönetimimiz sağ olsun beni bu göreve layık gördüler"

"Zor bir görev ama ben hayatta her şeyi erken yaşadım. İyi ki de böyle bir karar aldık"

"En değerlisi ve bana en yakın olan hoca Jürgen Klopp"

ANTALYA - FT Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor yönetiminin kendisine futbol sorumluluğu görevini vermesiyle ilgili olarak, "Çok cesur bir karar oldu. Zor bir görev ama ben hayatta her şeyi erken yaşadım. İyi ki de böyle bir karar aldık" dedi. Şahin ayrıca, lisansının devam ettiğini ve sezon içinde takıma destek için sahaya çıkabileceğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, kendisinde yeni bir heyecana neden olan görevini başarabileceğini düşündüğü için kabul ettiğini söyleyerek, kısa ve uzun vade içerisinde Antalyaspor'u iyi yerlere getirmeyi hedeflediğini belirtti.

"Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz"

Takımı iyi duruma getirip, maçlar kazanmak istediklerini dile getiren Şahin, "Önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Kısa vadedeki hedefimizin bu olması lazım. Oyuncularımızı, takım arkadaşlarımızı, kardeşlerimi, abilerimi daha iyi bir duruma getirmek, onlarla beraber Türk futboluna, Antalyaspor'a nasıl katkı sağlayabiliriz. Altyapımıza çok büyük önem vereceğiz. Uzun vadede proje diyorsanız altyapımızda çok yetenekli oyuncularımız var. Onlarla beraber olup, onları Türk futboluna kazandırmak. Antalyaspor'u çok iyi yerlere getirmek, Antalya şehrinin ismini çok farklı yerlerde duyurmak hepimizin hayalidir" diye konuştu.

"Değerli hocalardan öğrencilerim var"

Birbirinden değerli teknik direktörlerle çalıştığını hatırlatan Şahin, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirti. Bu noktada kendini çok şanslı hissettiğini dile getiren Şahin, "Dünyanın en iyi hocalarıyla çalıştım. Çok kaliteli hocalarla, hem milli takımda hem de kulüp bazında çalıştım. Sadece bu hocadan bunu kaptım, bu hocadan şunu kaptım dersem yanlış olur. Bazı hocalarda benim oyun anlayışıma doğru olmayan şeyleri gördüm. Onları nasıl yapmamam gerektiğini gördüm. O konuda çok şanslıyım. Sayacağım şeylerin listesi çok çok uzun olduğu için, hepsinin ismini burada telaffuz etmeye gerek yok ama benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Klopp. Örnek aldığım sadece hoca değil, hayatımda örnek aldığım bir isim olduğu için yeri bende ayrıdır. Başarıları da zaten ortada ama çok büyük hocalarla çalıştım. Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel benim için çok çok büyük bir hoca. Roma Teknik Direktörü Jose Moruinho ile çalıştım. Türkiye'de Abdullah Avcı, Fatih Terim, Ersun Yanal çok değerli hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim şeyler var. Yurt dışında çok isimle çalıştım. Bu listeyi uzatarak sayabilirim. İnşallah takıma yararlı, faydalı olacak şeyleri kullanacağız. Futbolun sadece ayakla değil, kalp ve beyinle oynandığını düşünen isimlerden olduğum için oraya en iyi dokunan hoca Klopp. Onun için sadece futbolcu değil her zaman insan birinci sıradadır. Benim için de aynı durum söz konusu" dedi.

"Lisansım devam ediyor"

Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasının ardından göreve başladığını ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımın yanlış anlaşıldığını dile getiren Nuri Şahin, lisansının devam ettiğini ve sezon içerisinde takıma destek konusunda sahaya çıkabileceğini kaydetti. Lisansının devam ettiğini belirten Şahin, "Gerektiği zamanda oynayabilirim. Futbolu bu sezon daha bırakmadım. Ersun hoca bıraktıktan 4 gün sonra göreve geldim. Benim için inanılmaz bir şey oldu. Yönetimimiz sağ olsun beni bu göreve layık gördüler. Oturduk, artısını eksisini konuştuk ve hep beraber karar aldık. Çok cesur bir karar oldu. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Beni göreve getirmek ve benim bu görevi almam da benim bu takıma ve bu şehre ne kadar inandığımı gösterdiğini düşünüyorum. Zor bir görev ama ben hayatta her şeyi erken yaşadım. Erken profesyonel oldum, erken baba oldum. Erken yaşta da bu göreve geldim. Benim için özel ve değerli olan kişilerle fikir alışverişinde bulundum. İyi ki de böyle bir karar aldık" diye konuştu.

"Kafamızda bir oyun planı var"

Her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren Şahin, "Yeri geldiği zaman defans da yapacağız, yeri geldiği zaman maçı kazanmak için önde baskı da yapacağız. Futbol çok gelişti. Her takım bir şeyler deniyor. Oyun inanılmaz değişti. Sadece defansif ya da ofansif oynamak bir şey kazandırmaz. Tabi ki oyun anlayışım top bizde kalsın. Top bizde kalsın keyif alalım istiyorum ama yeri geldiği zaman, kaleyi de korumayı bileceğiz. Kafamızda bir oyun planı var. İnşallah bu düşünceyi önümüzdeki maçlarda göstereceğiz" dedi.

"Hepsinin nasıl futbolcu olduğunu biliyorum"

Takımla 13-14 aydır beraber olduğunu kaydeden Şahin, "Hepsinin nasıl futbolcu olduğunu biliyorum. Bazı futbolcuların kendileri bilmeden o pozisyonlarda oynayabileceğini biliyorum. Ben ilk maçım olan Sivasspor maçını da kazanmak isterdim" diye konuştu.

"İlk maçı kazanmak isterdim"

Sivasspor maçında Rıza Çalımbay'ın kendisini çok sıcak karşıladığını belirten Nuri Şahin, "Ne zaman istersem onu arayabileceğimi söyledi. Bunlar çok değerli şeyler. Ona teşekkür ediyorum. Sivasspor karşısında maçı kazanmak için bir plan uyguladık. Yanlış kararla yani ilk haftadan hakemi eleştiriyor gibi algılanmasın. Onlar da insan. Maçtan sonra beraberlik iyi bir skordu ama ben kazanamadığımız için üzüldüm. İlk maçı kazanmayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.

"Doğru bir karar"

A Milli Futbol Takımı'na teknik direktör olarak Stefan Kuntz'un getirilmesini de değerlendiren Nuri Şahin, "Doğru bir karar. Tecrübeli bir teknik adam. Başarılı olacağına inanıyorum. Milli takıma ne kadar duygusal baktığını biliyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Nuri Şahin: Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu
Son dakika haberleri... Nuri Şahin: Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu
Son dakika haberleri... Nuri Şahin: Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu
Son dakika haberleri... Nuri Şahin: Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu

Antalyaspor, Nuri Şahin, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Nuri Şahin: 'Beni göreve getirmek cesur bir karar oldu' - Son Dakika Spor


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