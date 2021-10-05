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Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu

05.10.2021 16:41
Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu, System.String[]

Son dakika haberler: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Spor Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek, belediye tarafından okula kazandırılacak olan kapalı spor salonunun müjdesini verdi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Spor Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek, belediye tarafından okula kazandırılacak olan kapalı spor salonunun müjdesini verdi.

Öğrencilerle ve gençlerle bir araya gelmeye büyük önem veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Konya Spor Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı'nın öğrencilerle birlikte spor faaliyetlerine eşlik ettiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Ziyaret esnasında öğrencilere seslenen Başkan Pekyatırmacı Konya Spor Lisesi bahçesine Selçuklu Belediyesi tarafından yapılacak kapalı spor salonu müjdesini de paylaştı. Konya Spor Lisesi ziyaretinde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.

"Başarılarınızla gurur duyuyoruz"

Selçuklu Belediyesi'nin her zaman eğitime destek verdiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Belediye başkanımız ile birlikte yerinde incelemeler yapmak, öğrencilerimizi dinlemek ve onların ortamlarını görmek ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek için Konya Spor Lisesindeyiz. Tabii burası bizim için çok önemli çok özel bir okulumuz. Sporun sadece sağlıklı yaşam için değil bir disiplin olması hasebiyle bedenimizin yanında ruhumuzu da disipline eden bir özelliği olması hasebiyle son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Sporcularla bir araya geldiğimiz zaman Atatürk'ün bir sözünü hatırlatıyorum diyor ki; "Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim" İnşallah sizler de zeki çevik ve ahlaklı nesiller olarak yetişeceksiniz. Spor başarılarınızı dikkatle takip ediyor, takdirle karşılıyor ve başarılarınızla gurur duyuyoruz. İnşallah belediyemizin desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla daha güzel ortamları oluşturmak, sizi daha güzel ortamlarla buluşturmak ve başarılarınıza bizler de katkı sunmak istiyoruz başarılarınız daim olsun her şey gönlünüzce olsun" dedi.

"Sporun merkezi Selçuklu"

Selçuklu Belediyesi'nin yatırımlarının spora olan ilgiyi daha da artırdığına vurgu yapan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, "Spor lisemizde 400'ün üzerinde öğrenci var. Karatay'da yeni bir spor lisemiz açıldı ve orada da 400 civarında öğrencimiz var. Spor lisesinde okuyan öğrencilerimizin sayısının artması bizi ayrıca mutlu ediyor. Selçuklu olarak sporun merkezi olduğumuzu iddia ediyoruz. Konya'da sporun gelişmesi için ve daha fazla kişi tarafından benimsenmesi ve yapılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Spor kulübümüz de 15 bin kayıtlı sporcumuz, 100'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Spor liselerimizin sayılarının artması gerekiyor. Bu manada da güzel çalışmalar yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok güzel faaliyetleri var. Okul sayımız İnşallah önümüzdeki süreçte de artmaya devam eder. İstiyoruz ki Konya'mızda iki değil daha fazla spor lisesi olsun ve bütün öğrencilerimiz spor yapmak isteyen spor lisesine gitmek isteyen bütün öğrencilerimiz de bu imkana sahip olsun. Burada hem içeride hem dışarıda farklı branşlarda faaliyette bulunan öğrencilerimizin gösterilerini izledik. Onların hem bireysel anlamda hem takım olarak elde ettikleri başarıları öğrendik. Tabii bunlar bizi gururlandırıyor. Bireysel anlamda da takım sporlarında da çok ciddi başarılar var. Türkiye şampiyonlukları var yurt dışında elde edilmiş olan başarılar var. Bu başarıların artarak devam etmesi hepimizin arzusu. Bunun içinde biz her zaman sizlerle beraberiz her zaman sizin destekçiniziz. Size buradan bir müjde vermek istiyorum. İnşallah en kısa sürede burada spor lisemizin bahçesinde kapalı bir spor salonu Selçuklu Belediyesi olarak yapacağız. Bununla ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. Proje sürecinde hocalarımızla da istişare ederek güzel fikirler oluştu. Bireysel sporlar anlamda yapılacak faaliyetler ve farklı branşların icra edileceği güzel bir kapalı spor salonunu Konya'nın en güzel okuluna en güzel spor lisesine kazandıracağız. Bunun müjdesini şimdiden veriyorum. Projesi tamamlandı. İhalesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. En kısa sürede ihalesini gerçekleştirip yapımına başlayacağız" dedi.

"Sporcu Seçme Merkezimiz olimpiyatlara imza atacak"

Sporla alakalı olarak büyük bir hedef ortaya koyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Biz artık olimpiyatlara sporcu yetiştirip, gönderen bir ilçe olacağız. Böyle bir hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda da yeni bir çalışma başlattık. Türkiye'ye de belki örnek olabilecek bir tesisin yapımına başladık. 18 branşta aynı anda içerisinde spor yapılabilecek toplam 22 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezinin inşaat faaliyetlerine başladık. İnşallah bir yıl içerisinde de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. İstiyoruz ki Konya'mızda, Selçuklumuzda herkes spor yapsın, bütün gençlerimiz spor yapsın, herkes ilgisine, yeteneğine, kabiliyetine uygun şekilde branşını seçsin ve istediği branşta istediği şekilde kendisini ilerletebilsin. Hedefimiz temel manada branş seçimi noktasında öğrencilerimize rehberlik yapmak, sonrasında da özel çalışmalara öncülük etmek ve sonunda da olimpiyatlara hazırlık merkezlerinde TOHM'lara buradan sporcularımızı göndermek istiyoruz ki sporcularımız TOHM'lardan olimpiyatlara gitsinler ve orada ülkemizi temsil etsinler. Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye büyük bir ülke Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerekiyor her alanda kendini en iyi şekilde ifade etmesi gerekiyor bu noktada size de büyük görevler düşüyor. Çünkü bütün uluslararası müsabakalarda sizler İnşallah ülkemizi temsil eden ülkemizin temsilcisi birer Türk vatandaşı olarak orada bulunacaksınız ve en iyi şekilde de hem sportif başarılarınızla ülkemizi temsil edeceksiniz. O yüzden biz sizin her alanda en iyisi olmanız için gayret ediyoruz çaba sarf ediyoruz ama sizin de mutlaka kendinizi geliştirme noktasında kendinizi ifade etme noktasında mutlaka donanımlı olmanız gerekiyor. Öğretmenlerimize, okul yönetimimize, İlçe Milli Eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Hakikaten burada neredeyse bütün branşlarda elde edilmiş güzel başarılar var. Buradan üniversiteye akademik kademeye ve ondan sonra da antrenörlük seviyesinde hem milli takımlarda görev alarak hem de yetiştirici olarak görev yapan çok sayıda öğrencilerimiz var. Bütün görev alan yöneticilerimize idarecilerimize, hocalarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de hem okul hayatınızda hem de müsabakalarda üstün başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu
Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu
Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu
Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu

Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Selçuklu Belediyesinden spor lisesine kapalı spor salonu - Son Dakika Spor


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