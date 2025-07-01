TEDAVİ gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlandı.

Spor spikeri Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 62 yaşında hayata gözlerini yuman Sabri Ugan için Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) bir tören düzenlendi. Törene; Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Ugan'ın meslekte birlikte görev yaptığı arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Düzenlenen törenin ardından Ugan için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ugan'ın ailesi, sevenleri be meslek arkadaşlarının yanı sıra futbolcular Suat Kaya, Kerem İnan, eski hakem Mete Kalkavan ile spor ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ugan'ın naaşı daha sonra memleketi Sakarya'ya gönderilirken, Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OĞLU DORUK UGAN: BANA ÇOK GÜZEL ŞEYLER ÖĞRETTİ

TSYD'de düzenlenen törende Ugan ailesi adına bir konuşma yapan Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, "Bana aile için konuşursun denildiğinde bir yazı hazırla dediler ama babam bir kağıttan okumamdan nefret eder. '2 sayfayı ezberleyemedin mi oğlum', 'Doğaçlama yapamıyor musun?' der. Aynısını meslektaşlarına da söylüyormuş. Bizim baba-oğul güzel bir ilişkimiz vardı. Ben küçükken babam beni hiç yanından ayırmazdı. Okuldan her çıktığımda sol tarafta babamı görüyordum. Jön gibiydi, çok yakışıklıydı. Oğlum biraz işimiz var derdi. Şampiyonlar Ligi onlardaydı. Ana haber sonrası için haberleri hazırlamaları gerekiyordu. Önemli değil derdim. Çünkü yanında bir sandalyem, güzel ağabeylerim ve gece programında uyuyakalacağım koltuğum vardı. Hep babamın ardından gelen yazıları okuyorum. Ne kadar nazik, zarif, naif bir adam olduğundan bahsediyorlar. Meslektaşlarına nasıl dokunduğunu anlatıyorlar. Bu bir evlada kalabilecek en güzel şeydir. Umarım ona iyi bir yol arkadaşlığı yapmışımdır. Hastalık sürecinde de böyle oldu. Ona sadece hikayesine eşlik etmek istediğimi söyledim. Son ana kadar da öyle oldu. Bana çok güzel şeyler öğretti. Umarım bu konuşmada babamın oğlu olduğumun bir kanıtıdır. Sizleri seviyorum, çok teşekkür ediyorum" dedi.

VELİ OZAN ÇAKIR: ÇOK OLUMLU ANILAR, İZLER BIRAKTI

Sabri Ugan ile birçok organizasyonda yan yana gelme fırsatı bulduğunu belirten Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, "Beraber olduğumuz tüm anlarda güler yüzlüydü. Kendisi işini en iyi şekilde yapıyordu. Çevresindekileri de işini en iyi şekilde yapması için motive ediyordu. Meslek hayatındaki duruşuyla, efendiliğiyle ve güler yüzüyle çok olumlu anılar ve izler bıraktı. Herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Bir akademisyen olarak üniversiteli gençlerin kendisini ne kadar sevdiğine şahit oldum. Gerçekten erken yaşta aramızdan ayrılsa da çok olumlu anılar bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Törende Sabri Ugan ile birlikte mesai yapan arkadaşları Ersin Düzen, Ertem Şener ve Cem Yılmaz; yaptıkları açıklamalarda Ugan'ın meslekteki başarıları, yaptığı katkıları ve kendisiyle birlikte çalışmanın ne kadar özel olduğunu dile getirdiler.