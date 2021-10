- Sumudica: "Güçlü bir takım oluşturmak istiyorum"

Yeni Malatyaspor'da Altay hazırlıkları sürüyor

MALATYA - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, güçlü bir takım oluşturmak istediğini söyledi.

Süper Lig'de bu hafta açılış karşılaşmasında sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkları aralıksız sürüyor. Deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek haftayı 5 hafta aradan sonra 3 puanla kapatan sarı-siyahlılarda yüzler gülerken, Teknik Direktör Sumudica bu hafta Altay karşısında da 3 puan alarak galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rumen teknik adam Sumudica, 3 puanla başladığı için mutlu olduklarını belirterek, "3 puanla başladık ama bunu unutmamız lazım, sadece Altay maçını düşünüyoruz. Zor bir takıma karşı oynayacağız" dedi. Altay'ın 15 puanda olduğunu ve iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "15 puan yapmışsanız bu kazara yapılan bir puan değildir. Beşiktaş ve Alanya'ya karşı kazanmışsanız bu da kazayla olmuş değildir. İyi, kaliteli oyuncuları ve tecrübeli hocaları var ayrıca. Altay'a saygı duyuyorum ama içeride oynadığımız zaman oyuncularımızın kaybetmemek üzerine maçı kazanmaları benim için çok önemli" ifadelerine yer verdi.

Yeni Malatyaspor'un başına geldiğinde 17 sırada olduğunu da belirten Sumudica, "Her şeyden önce çok güçlü bir takım oluşturmak istiyorum, bunun içinde zamana ihtiyacımız var. Benim içinde kolay değil tabii. Bu ilk maçta 3 puan almış olsak bile. Şu ana kadar hiçbir şey yapmış değiliz. Maç maç gitmek lazım, şu an Altay maçına odaklandık, bunun için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gittiği her takımda taraftarlarla iyi ilişkiler içerisinde olduğunu da dile getiren Sumudica, "Çalıştığım her yerde taraftarlar benim yanımdaydılar. Taraftarlarla ilişkilerim her zaman iyi oldu. Bir taraftar gibiyim, maçı yaşarım, kulübü de oturmam. Bütün enerjimi takıma vermeye çalışırım. Taraftarlara ihtiyacımız var. Taraftarsız bu takım hiçbir şey. Bütün takımlar içinde bu böyledir. Taraftarınız yoksa bir kimliğiniz yoktur, sıfırsınızdır. Bu yüzden iyi oynamalıyız, taraftarlara yakın olmalıyız" diye konuştu.