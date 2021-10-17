Üye Girişi
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi - Son Dakika

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

17.10.2021 20:27
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla sona erdi.

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da çekişmeli geçen yarışlarla sona erdi.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 15 Ekim'de başlayan ve bugün sona eren şampiyonaya Erzurum'un yanı sıra Bitlis, Muş, Trabzon, Kütahya, Çankırı, Çorum, Tokat, Bolu ve Kastamonu'dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Asfalt yolda tekerlekli kızaklarla kayan sporcular, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarıştı.

Çekişmeli anların yaşandığı yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süre düzenlenmeyen tekerlekli kızak yarışları, alınan tedbirler ve oluşan koşullar sonrası ilk kez Erzurum'da yapıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular, madalya ve çiçeklerle ödüllendirildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle:

Büyük erkekler

1. İsa Güzeloğlu

2. Yusuf Özcan

3. Metehan Erdem

Büyük kadınlar

1. Aybüke Büyükpolat

2. Nazlı Hilal Atmaca

3. Beyza Arzuti

Genç erkekler

1. Alper Keleş

2. Emrecan Özcan

3. Azat Küçük

Genç kızlar

1. Semanur Ölmez

2. Nur Hilal Haşıl

3. Sedanur Aslan

Yıldız erkekler

1. Metin Kağan Yaşar

2. Baran Küçük

3. Batuhan Titiz

Yıldız kızlar

1. Zehra Rabia Oksal

2. Eylül Naz Tekin

3. Hatice Yağmur Önder

Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi
Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi

Kastamonu, 15 Ekim, Türkiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu 20:56 Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu 20:31 Babasının silahıyla oynayan 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti 20:22 Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti
İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi 19:38 İstanbul Baro Başkanlığına Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçildi Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 19:35 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor 37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı 19:02 37 dakikada 247 adet çöp şiş yiyerek yeni bir rekor kırdı! Genç kadın 13 bin TL'lik ödül kazandı
Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu 16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu

Son Dakika Haberleri
19:34 Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor
19:27 Sürücüyü şüpheli davranışları ele verdi! Aracın motor bölümüne saklanan çorap içerisinde ruhsatsız tabanca çıktı
19:08 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
19:02 Fatih Terim'den Sacha Boey müjdesi: Beşiktaş maçında sahaya çıkabilecek
18:47 Seyirciler korku dolu gözlerle izledi! Vahşi ayı, sirkte hamile eğiticisini yere serdi
18:27 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:21 Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar Trabzonsporlu futbolculardan kolbastı şov! Fenerbahçe galibiyetini çılgınca kutladılar         
21:22
Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! Ankara ve İstanbul dahil 47 ilde yarın sağanak yağış bekleniyor         
20:37
Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti Tarifeli uçağa binen Kılıçdaroğlu ekonomi sınıfında vatandaşlarla yolculuk etti         
20:29
Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemine kırmızı kart tepkisi         
20:10
Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var Trabzonspor karşısında 10 kişi kalan Fenerbahçe'de taraftarlar çıldırdı! Ali Şansalan'a görülmemiş tepki var         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
16:24
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 21:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: Tekerlekli Kızak Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement