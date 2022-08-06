Altınordu'nun Avrupa gururu - Son Dakika
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Altınordu'nun Avrupa gururu

06.08.2022 10:51
Altınordu'nun Avrupa gururu

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa'ya transfer olmasıyla gururlandı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kendi bünyesinden çıkardığı bir futbolcunun daha Avrupa'ya transfer olmasıyla gururlandı. İzmir ekibinin altyapısında yetişip geçen sezon ara transfer döneminde Trabzonspor'a tranfer olan 20 yaşındaki santrfor Enis Destan, Karadeniz ekibi tarafından Polonya ekibi Warta Poznan'a kiralık olarak gönderildi. Bu tranfserle birlikte kırmızı-lacivertliler, şimdiye kadar kendi yetiştirdiği 8'inci futbolcuyu Avrupa arenasında izleme mutluluğu yaşayacak. Altınordu, "Bir evladımız daha Avrupa'da" mesajıyla Enis Destan'ın imza fotoğrafını paylaştı.

Fransa'da Olympique Marsilya'da oynayan Altınordu patentli milli yıldız Cengiz Ünder daha önce İtalya'da Roma, İngiltere'de Leicester City forması giydi. Leicester City'de top koşturan milli savunmacı Çağlar Söyüncü, Altınordu'dan Almanya kulübü Freiburg'a transfer olmuştu. Barış Alıcı ve Berke Özer, bir dönem Belçika'da Westerlo'da oynadı. Burak İnce, Almanya'da Bielefeld'de görev yaparken, Yiğit Emre Çeltik Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan Polonya takımı Podbeskidzie'ye geçti. Ravil Tagir ise yeni sezonda Westerlo'da boy gösterecek.


- İzmir
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Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi Karabağlar Aqua Yaşam'a Büyük İlgi Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı Trabzonspor Enis Destan'ı Polonya ekibine kiraladı
Kaynak: DHA

Enis Destan, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Avrupa gururu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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