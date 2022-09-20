Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. haftanın maç programı belli oldu.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 9 haftalık program açıklandı - Son Dakika

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