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Spor Toto Cycling Team sponsorluklarla güç kazandı - Son Dakika

Spor Toto Cycling Team sponsorluklarla güç kazandı

04.02.2022 15:15
Spor Toto Cycling Team sponsorluklarla güç kazandı

Türkiye'nin köklü bisiklet üreticilerinden olan Bisan ile Japon bisiklet parça üreticisi Shimano, Spor Toto Cycling Team'e bisiklet ve parça tedarikçisi oldu.

Türkiye'nin köklü bisiklet üreticilerinden olan Bisan ile Japon bisiklet parça üreticisi Shimano, Spor Toto Cycling Team'e bisiklet ve parça tedarikçisi oldu.

Bisan İzmir fabrikasında düzenlenen törende, Spor Toto Cycling Team sporcularına yeni bisikletleri ve ekipmanları teslim edildi.

Törene katılan Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bisiklette kulüp-firma işbirliklerinin büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Bisan ve Shimano'nun kulübe verdiği sponsorluk desteğine federasyonun da garantör olduğuna işaret eden Müftüoğlu, "Çok geniş çaplı bir maliyet olduğu ve kulüplerin de bu malzemelere ihtiyaçları olduğu için bu önemli bir sponsorluk. Gelecekte bunları çoğaltmak istiyoruz. Bugün Bisan'dayız ama ülkemizde çok güzel gelişmiş fabrikalar var." diye konuştu.

Bisan Genel Müdürü Ali Orçun Bal da bisiklet farkındalığının artırılması, bisiklet sporcularına destek olunması amacıyla Spor Toto Bisiklet Takımına sponsor olduklarını söyledi.

Sporculara destek vermekten mutluluk duyduklarını aktaran Bal, "Bu takımın bir Türk takımı olarak Türkiye'yi temsil etmesi ve Bisan bisikletleriyle yarışması bizler için onur verici bir durum." diye konuştu.

Törene, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz ve sporcular da katıldı.

Bisan ve Shimano'nun 3 yıl boyunca Spor Toto Cycling Team'e bisiklet, grupset, jant seti, yol bisikleti, ayakkabı, gözlük, lazer kask ve lastikler başta olmak üzere çok sayıda malzemede destek sağlayacağı belirtildi.

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Spor Toto, Bisiklet, Türkiye, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto Cycling Team sponsorluklarla güç kazandı - Son Dakika Spor


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