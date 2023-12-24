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Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
24.12.2023 - 17:17,
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Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Zeki Bocutcu, Erhan Alparslan

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Nevzat Güneş, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ (Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Barbast, İsmail Koçak)

Setler: 25-21, 20-25, 25-19, 25-22

Süre: 104 dakika (28, 25, 26, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13'üncü ve ilk devrenin son haftasında Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Spor Toto, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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