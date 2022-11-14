Denizlispor, Türkiye Kupası'nda kuralı hiçe saydı! Cezalı oyuncuyu oynatmışlar - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor, Türkiye Kupası'nda kuralı hiçe saydı! Cezalı oyuncuyu oynatmışlar

14.11.2022 15:45

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda cezalı olan oyuncusu Emre Furtana'yı sahaya çıkardığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupasına veda etti. Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen Altaş Denizlispor, evinde almış olduğu 5-0 ağır yenilginin üzerine bir de cezalı Emre Furtana'yı oynatması nedeniyle PFDK'dan ceza alacak.

KUPAYA VEDA ETTİLER

Spor Toto 1'inci Lig'de son sırada yer alıp, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider olan rakibi önünde yedek ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, 8 ve 54'üncü dakikalarda penaltıdan Mustafa, 39'uncu dakikada Feyyaz, 70 ve 82'nci dakikalarda Bünyamin'in golleriyle sahadan mağlup ayrılarak kupadan elendi.

TEKNİK SORUMLUDAN SAVUNMA İSTENDİ

U19 Elit B Ligi'nde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası alan 18 yaşındaki Emre, cezası dolmadan kupada 73'üncü dakikada oyuna girdi. Yönetici Hikmet Olgun da "Cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yönetimin büyük hatayla ilgili U19 Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak'tan savunma istediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi Denizlispor, Türkiye Kupası'nda cezalı oyuncu oynattığı için PFDK'ya sevk edildi Mesut Bakkal, Bandırmaspor'da Mesut Bakkal, Bandırmaspor'da

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Türkiye Kupası'nda kuralı hiçe saydı! Cezalı oyuncuyu oynatmışlar - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Beyoğlu'nu kana bulayan kadın teröristin kocası kılığındaki teröristle tekstil atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı
15:07 Mbappe'den skandal! Rakip futbolcu ne yapacağını şaşırdı
15:05 Denizlispor, Türkiye Kupası'nda kuralı hiçe saydı! Cezalı oyuncuyu oynatmışlar
14:39 Diyarbakır'da çıkan kavgada, 12 yaşındaki çocuk başından vuruldu
14:32 İstiklal'deki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile babası toprağa verildi! Acılı anne feryat etti
14:32 İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi
14:26 MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur
14:21 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz
14:17 Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı
13:51 İstiklal Caddesi, Türk bayraklarıyla donatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 15:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor, Türkiye Kupası'nda kuralı hiçe saydı! Cezalı oyuncuyu oynatmışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement