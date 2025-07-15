Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin'de başladı - Son Dakika
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Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin'de başladı

Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin\'de başladı
15.07.2025 19:05
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Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Vali Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde birlik, beraberlik ruhu ve kentin hoşgörü kültürü ile sporun birleştirici gücünün salonda buluştuğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Vali Akkoyun, "15 Temmuz hain darbe girişimi, aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline kastedilemeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, bayrağımızın indirilemeyeceğini, ezanımızın susturulamayacağını tüm dünyaya haykırdığı bir dönüm noktasıdır. Bizler, her karışı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu kutlu vatanı parçalamaya çalışan hiçbir hain plana geçit vermedik, vermeyeceğiz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen hiçbir fitneye asla fırsat tanımayacağız. Rabbim bizlere bir daha böyle ihanetler yaşatmasın, şu içerisinde bulunduğumuz birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Çünkü bizler biliyoruz ki en büyük gücümüz, dayanışmamızdan doğan kardeşliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve saygının en güzel şekilde sergileneceğine yürekten inandığını anlatan Akkoyun, kentte miras aldıkları kardeşlik ve hoşgörü kültürünün sporda fair playin temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Vali Tuncay Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sanata, sağlıktan spora kadar pek çok alanda önemli gelişmeler ve ilerlemeler kaydetmiştir. 2002 yılında 1097 olan lisanslı sporcu sayımız, 2025 yılında 98 bin 893'e ulaşmıştır. 2002 yılında 6 olan tesis sayımız, bugün 68'e çıkarılmıştır. 2002'de 13 olan antrenör sayımız, bugün 211'e ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca bir gençlik merkezi varken bugün ilçelerimiz dahil toplam 9 gençlik merkezimiz, gençlerimize hizmet vermektedir. 2002'de gençlik merkezlerimizde 250 kayıtlı öğrenci varken, bugün 78 bin 639 gencimiz bu imkanlardan yararlanmaktadır. 2002'de sadece 2 milli sporcumuz varken, bugün devletimizin sunduğu imkanlarla yetişen 45 Mardinli kardeşimiz, uluslararası arenada ülkemizi ve şehrimizi gururla temsil etmektedir."

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir organizasyonu başlattıklarını dile getirdi.

15 Temmuz'da ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını aktaran Huysuz, "Sadece spor anlamında değil, kültürel olarak da ülkemizin geleceğini, bayrağımızı dalgalandıracak olan bu gençlere emanet etmek için bu organizasyonu yaptık. Bu organizasyonda başta Cumhurbaşkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bu günlere gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de farklı kültürlerin buluşma noktası Mardin'de Türk sporunun en dinamik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından başlayan şampiyonada farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyona, 17 Temmuz'da sona erecek.

Programa 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, Mardin'de başladı - Son Dakika

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