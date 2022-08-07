Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Kaynak: AA

Haris Seferovic, Galatasaray, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

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