Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi

Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay ile zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

Bordo-mavili takım, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 1-0 galip gelirken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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