Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi

29.08.2022 11:10
Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un sahasındaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı.

Geçen sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan bordo-mavililer, 8 Marta 2021'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 539 günlük yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

-Geçen sezon sahasında hiç yenilmedi

Trabzonspor, geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı.

Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Bordo-mavili takım, bu sezon da ligde taraftarı önünde çıktığı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında 1-0 galip gelirken, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, iç sahadaki son 27 karşılaşmasında 17 galibiyet, 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı.

Trabzonspor, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay ile zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

Geçen sezonun gerisinde

Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk 4 haftasında geçen sezonun gerisinde kaldı.

Bordo-mavililer, geçen sezon 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan elde ederken, bu sezon ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan topladı.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan Dries Mertens Trabzonspor maçında Galatasaray taraftarına saç baş yoldurdu: Çıkarın şu adamı oyundan
Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:01 Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal: Kravatlı soygun var! Devr-i sabık şart oldu
10:43 Dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı
10:42 Damat mı, gelin mi? Yargıtay, düğünde takılan altınların sahibini açıkladı
10:22 Fener, golcü transferinde mutlu sona ulaştı! Maxi Gomez, İstanbul'a geliyor
10:18 Sedat Peker'in hakkında rüşvet iddiasında bulunduğu AK Partili vekil Taşkesenlioğlu: Şahsıma yönelik bu yargısız infazın son bulacağına inanıyorum
10:15 Demet ve Oğuzhan'ın düğünü sonrası düzenlenen partiye katılan Murat Boz ile Gülcan Arslan, samimi bir şekilde dans etti
10:03 Fenerbahçe, Konyaspor ile Eskişehir'de karşı karşıya geliyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:59 Benzine 1,04 lira indirim geliyor: Litre fiyatı 20,17 liraya kadar düşecek
09:39 Fed'in faiz mesajının ardından ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı
09:39 Gülşen için kader günü! Tutukluluğa itiraz dilekçesi bugün değerlendirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 11:11:05. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor sahasında 539 gündür kaybetmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement