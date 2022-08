Ümraniyespor'a yeni isim ve forma sponsoru

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ümraniye spor, bankacılık ürünleri karşılaştırma platformu HangiKredi ile isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu ve Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar katıldı.

Ümraniyespor'un köklü bir geçmişi olduğunu ve el ele vererek takımı Süper Lig'e taşıdıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Önemli bir güne daha güzel bir başlangıç ile bir aradayız. Sponsorluk anlaşması için sizinle beraberiz. Biliyorsunuz Ümraniyespor çok köklü bir takım. 1938'lere dayanan bir geçmişi var. Bu sene futbolcusuyla, antrenörüyle, taraftarıyla birlikte el ele vererek Ümraniyespor'umuzu 1. Lig'den, Süper Lige çıkarmış olduk. Bundan dolayı emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'deki bütün insanları da yakından ilgilendiren bir spor dalı. Bunun için aslında belediye başkanı olarak ana hedefim tabandan futbolcu ve sporcu yetiştirmek. Altyapı tesislerinin daha iyi ve güçlü olması gerekiyor. Bugüne kadar bunu Türkiye'de birkaç takım başarabildi. Ama her takımın bence altyapısını güçlendirerek Türkiye'de gençlerin önünü açması gerek. Gençlerin futbola ilgisi çok yüksek. Ümraniyespor'da da öyle. 1938'de kurulmuş bu takım, geçmişe baktığınızda çok iyi oyuncular yetiştirdi. Eğer bu işi Türkiye'mizde de ilmi olarak yaparsak, altyapı tesislerine ilgili ve alakalı olursak bizler için daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

İSMET YILDIRIM: BİZİM BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOKSponsorluk anlaşmalarının kulüpler için çok önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bizim Ümraniye'mizde 120 bine yakın gencimiz var. Bunların içinden her sene sayısız topçu yetiştirip Türkiye'ye ve Dünya'ya gönderebiliriz. Avrupa böyle çalışıyor. Yani bu yabancı tasallutundan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Bizim başaramayacağımız hiçbir şey yok. Futbolda da neden başarmayalım. Buna inşallah önümüzdeki senelerde çok daha ağırlık vererek önemli tesislere imza atacağız. Ben, Mustafa Bey ve Onur Bey'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Dünyada da bu böyledir. Şirketlerden destekler olmaz ise kulüpler bir araya gelemez. Bunu yakinen siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz" diye konuştu. İLAB KURUCU VE YÖNETİCİ ORTAĞI MUSTAFA SAY: SPORA DESTEĞİMİZİ HER ANLAMDA VERMEYE ÇALIŞIYORUZYaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla spora destek vermeye çalıştıklarını dile getiren iLab Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say, "Spora desteğimizi her anlamda vermeye çalışıyoruz. 1938'lere uzanan bu köklü kulübün bir tarihi var. Büyük bir mücadele örneği var. Geçen sene de Süper Lig'e katılma hakkı kazanarak da bu mücadeleyi taçlandırmış oldular. Ben kendilerini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ümraniyespor'u tercih etmemizin en önemli sebeplerinden biri de Ümraniye'de bulunması. Dolayısıyla bizim ilçemizin bir spor kulübü. Bu bizim için doğal bir sonuçtu. Bu sponsorluk bizim için gurur verici" İfadelerini kullandı.ÜMRANİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI AKSAR: GENÇLERE SAHİP ÇIKIP, TÜRK FUTBOLUNA KAZANDIRMAK İSTİYORUZÖzellikle pandemi döneminin ardından sponsorluk anlaşmalarının kulüpler için daha önemli hale geldiğini belirten Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, "Bugün burada olmamızın ana etkeni Türk futboluna destek ve katkı sağlamak. Bu yüzden de sponsorluk anlaşması yapıyoruz, herkese teşekkür ederim. Türk futbolu gelir ile giderini karşılayamayacak bir seviyede. Özellikle bütün dünyada pandemiyle beraber yaşanan bu ekonomik kriz, dünyada olduğu gibi Türk kulüplerini de vurdu. Gelirlerimiz de kendimize yetmezken bu pandemiyle beraber gelirlerinin azalmasıyla Türk futbolu çok bocalıyor. Hatta çoğu takım transfer yapamıyor. Ben Belediye Başkanı İsmet Bey'e teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi olmak üzere her anlamda yanımızdaydı. Süper Lig'e çıkmamızın en büyük etkeni İsmet Bey'dedir. Tabii ki burada sponsorların önemi çok önemli bizler kendi kendimize yetemezken sizler bize can suyu oluyorsunuz. Takımlarımıza nefes aldırıyorsunuz. Yapmış olduğumuz harcamalarda kendimize yetemezken sizler bizlere destek oluyorsunuz. Özellikle İsmet başkanımın dediği gibi altyapıya çok önem veriyoruz. Gençlere sahip çıkıp, Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Tabii tamamen ekonomi ile eşdeğer olarak gidiyor. Şu an bizim altyapımızda 220 tane lisanslı 300 tane futbol okullarında toplam da 500'e yakın oyuncumuz var. Bu gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. Milli takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Nitekim de 5 tane futbolcumuz Milli takımlarda oynuyor. Geldiğimizden bugüne kadar altyapımızdan 18 tane gencimizi profesyonel yaptık. Bunların 4 tanesi şu an bizimle profesyonel olarak antrenmanlara çıkıp, kadroya giriyorlar, maçlara çıkıyorlar. Burada her şeyden önce HangiKredi ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah uzun süreli beraberliğimiz ile birlikte kalacağız. Başarıları beraber yakalayacağız. Destekleriniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.ORAY DURMAZOĞLU: SEMTİMİZİN TAKIMINA DESTEK VERMEK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOK

Son olarak Ümraniyespor ile yapılan sponsorluktan mutlu olduklarını ifade eden Oray Durmazoğlu, "Semtimizin takımına destek vermek kadar güzel bir şey yok. Çok istediğimiz bir sponsorluktu. Geçtiğimiz sene severek izlediğimiz, desteklediğimiz şampiyon olmuş bir takım. Kolej havası da olan bir kulüp. Takım ruhu da olan bir kulüp. Bunu 2-3 haftalık sponsorluk sürecinde de hissettik. Başarının da oradan geldiğini düşünüyoruz. Bugün de HangiKredi Ümraniyespor olarak çok iyi yerlere geleceğine eminiz. Biz bu sponsorluktan çok mutlu olduk. İki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.