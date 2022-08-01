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Futbol: Rezerv Lig

01.08.2022 23:13
Futbol: Rezerv Lig

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra tamamı saat 17.00'de oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:

1. hafta:

6 Ağustos Cumartesi:

İstanbulspor- Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)

7 Ağustos Pazar:

Demir Grup Sivasspor- Gaziantep FK (Sivasspor Tesisleri)

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)

8 Ağustos Pazartesi:

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)

Giresunspor- Adana Demirspor (Bulancak İlçe)

Fraport TAV Antalyaspor- Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)

9 Ağustos Salı:

MKE Ankaragücü- Konyaspor (Beştepe Tesisleri)

Medipol Başakşehir- Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)

Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)

2. hafta

13 Ağustos Cumartesi:

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)

14 Ağustos Pazar:

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)

Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15 Ağustos Pazartesi:

Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)

Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)

16 Ağustos Salı:

Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)

Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)

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Kaynak: AA

Adana Demirspor, Gaziantep FK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Rezerv Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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