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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması

31.10.2021 12:41
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Cengiz Toksöz, yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu genel kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Cengiz Toksöz, yeniden başkanlığa seçildi.

Federasyonun 2. olağan ve mali genel kurulu The Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Genel kurulda, 2019, 2020 ve 2021 denetleme kurulu raporları, 2022 ve 2023 tahmini bütçeleri ile 2019 ve 2021 dönemi faaliyet raporu okunarak oylandı ve ibrası yapıldı.

Genel kurulda konuşan Başkan Toksöz, 2019 yılında kurulan federasyonlarının ikinci genel kurulunu yaptıklarını ilk günkü heyecanlarının devam ettiğini belirterek, "Hamdolsun kurumsallaşma adına önemli adımlar yaptık ama yeterli mi tabii ki değil çok çok eksiğimiz var. Camiamızın tamamına yakının desteğini bu iki yıl boyunca fazlasıyla hissettik." dedi.

2019 yılında Okçular Vakfı'nda minikler ve gençlerin ilk müsabakasıyla faaliyetlerine başladıklarını belirten Toksöz, şunları söyledi:

"İlk müsabakamızın olması gereken yer tabii ki dünyada okçuluğun merkezi olan Okmeydanı Okçular Vakfı'ydı orada özellikle miniklerle ve gençlerle başladık. Mesajı vermek istedik, bu işin temelinde miniklerimiz var, gençlerimiz var, atalarının mirasını nesilden nesle yaşatacak olanlar onlar olacak. O aşıyı verebilmek adına tarihi meydanda müsabakalarımıza başladık. Sonrasında antrenörlerimiz, hakemlerimiz, kurslarımız yapıldı. Tescil ve lisanslaşmaya girdik hızlıca, kurumsallaşma adına bu adımlar önemliydi."

"2 yıl içinde 500'e yakın kulüp, 7500 lisanslı sporcu"

Tesisleşme noktasında yapılan çalışmaları da anlatan Toksöz, "Tesisleşme çok önemli, 2021 yılı içinde Kütahya'daki ok meydanını Kütahya Belediyemiz ve Kütahya Germiyan Okçuluğu ve federasyonumuz da iş birliğiyle ihyasını gerçekleştirdik. İkinci ok meydanı olarak da tarihte geçiyor Kütahya, açılışını inşallah gerçekleştireceğiz. 2 yıl içinde 500'e yakın kulüp, 7500 lisanslı sporcumuz şuanda federasyonumuza kayıtlı olarak devam ediyor. Hamdolsun bunun çok daha fazlası inşallah olacak ve o potansiyel var zaten." diye konuştu.

Başkan Toksöz, genel kurulda kullanılan 68 oydan 63 geçerli oyu alarak tekrar başkanlığa seçildi, 5 oy da geçersiz sayıldı.

Toksöz başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Kadir Karataş, Salih Aksu, Muhammet M. Bakırcı, Ömer Koç, Cüneyt Öztan, Veysel Durmaz, Muhammet Akçay, Selim Erduğan, Mustafa Adnan Mehel, Varol Türkoğlu, Zafer Metin Ataş, Ceyhun Destire, Fatih Sağlam ve Selahattin Yağcı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması

Türkiye, Kütahya, Okçuluk, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz güven tazeledi Açıklaması - Son Dakika
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