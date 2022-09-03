Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu

03.09.2022 19:15
Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu

STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Maria Marotta xxx, Francesca Di Monte xxx, Tiziana Trasciatti xxxTÜRKİYE: Türkiye: Selda Akgöz xxxx, Cansu Nur Kaya xx (Eda Karataş dk. 46 xx), Olayda Civelek xxx, Emine Ecem Esen xxx, Busem Şeker xx (Arzu Karabulut dk.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Maria Marotta xxx, Francesca Di Monte xxx, Tiziana Trasciatti xxx

TÜRKİYE: Türkiye: Selda Akgöz xxxx, Cansu Nur Kaya xx (Eda Karataş dk. 46 xx), Olayda Civelek xxx, Emine Ecem Esen xxx, Busem Şeker xx (Arzu Karabulut dk. 74 xx), Ebru Topçu xxx, Kezban Tağ xxx, Elif Keskin xxx, Gülbin Hız xxx, Yağmur Uraz xx (İpek Kaya dk. 53 xx), Birgül Sadıkoğlu xx (Büşra Kuru dk. 83 ?)ALMANYA: Merle Frohms xxx, Nicole Anyomi xxx, Kathrin Julia Hendrich xxx, Svenja Huth xxx (Jule Brand dk. 74 xx), Alexandra Popp xxx (Lea Schüller dk. 74 xxxx), Lena Lattwein xxx, Linda Dallmann xxx (Tabea Wassmuth dk. 61 xxx), Felicitas Rauch xxxx, Klara Bühl xxxx (Sydney Lohmann dk. 61 xx), Lina Magull xxx, Sara Doorsoun xxx

GOLLER: Felicitas Rauch (dk. 57 pen.), Klara Bühl (dk. 60), Lea Schüller (dk. 77) (Almanya)

SARI KARTLAR: Lena Lattwein (Almanya), Selda Akgöz (Türkiye)

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'yı konuk etti. Kadın A Milli Takım, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. 35'inci dakikada Felicitas Rauch'un ortasında top kale önüne düştü. Kaleci Selda Akgöz son anda topu çeldi.45'inci dakikada Yağmur Uraz'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Merle Frohms gole izin vermedi.57'nci dakikada Almanya, Felicitas Rauch'ın penaltıdan attığı golle öne geçti: 0-1.60'ıncı dakikada Klara Bühl'ün uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-2.77'nci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Lea Schüller, topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı, Almanya karşısında mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.


- Bursa
YORUMLAR
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Türkiye-Almanya maçının ardından Türkiye-Almanya maçının ardından Kadınlar Dünya Kupası: Türkiye: 0 Almanya: 3 Kadınlar Dünya Kupası: Türkiye: 0 Almanya: 3
Kaynak: DHA

Nur Kaya, Almanya, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Almanya'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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