Kuntz'un Arda Güler için kullandığı ifadeler, Türk futbolseverleri küplere bindirdi: Sen de hoca değilsin - Son Dakika
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Kuntz'un Arda Güler için kullandığı ifadeler, Türk futbolseverleri küplere bindirdi: Sen de hoca değilsin

13.07.2023 15:55

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Arda Güler hakkında yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Kuntz, Arda'nın olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu belirtirken, güç ve fiziksel açıdan kendini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki topladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman basınına konuştu. Bild'e röportaj veren deneyimli hocanın, Arda Güler hakkında "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." demesi bir kısmın büyük tepkisini çekti.

"OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERE SAHİP"

Arda Güler'den övgüyle bahseden Stefan Kuntz açıklamasının devamında, "Arda, olağanüstü yeteneklere sahip. İyi bir tekniği var, çok güçlü paslar atabiliyor. Çok biri çevre kontrolü ve alan algısı var. Nereye koşacağını çok iyi biliyor. Arda'nın kendine has bir futbol anlayışı var, bu öğrenilecek bir şey değil, yetenek." ifadelerini kullandı.

"YETENEK TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ"

Alman hoca ayrıca, "Arda'nın güç ve fiziksel açıdan kendini geliştirmesi gerekiyor. Yetenek tek başına yeterli olmaz. Harika bir kariyer için yapması gereken şey 'Tatmin olmadın, dinlenmiyorum, asla yeterli değil, daha fazla gelişmem gerekiyor' demesi olur." dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Stefan Kuntz'un Arda Güler hakkında verdiği röportajındaki "Ayaklarının yere sağlam basması çok önemli ama bu çok zor! Ona bir futbol tanrısı, yeni Lionel Messi gibi davranılıyor ama henüz Messi değil." kısmından rahatsız olan futbolseverler, Alman hocayı eleştiri yağmuruna tutarken, "Sende hoca değilsin" yorumlarında bulundular.

Kuntz'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
Kuntz'un Arda Güler için dedikleri Türk futbolseverleri ayaklandırdı: Sen de hoca değilsin
YORUMLAR
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Stefan Kuntz, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuntz'un Arda Güler için kullandığı ifadeler, Türk futbolseverleri küplere bindirdi: Sen de hoca değilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuntz'un Arda Güler için kullandığı ifadeler, Türk futbolseverleri küplere bindirdi: Sen de hoca değilsin - Son Dakika
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