Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
Son Dakika › Spor › Stefan Savic'in Yaralanması Hakkında Açıklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?