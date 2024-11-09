Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı.
Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop – Beşiktaş: 1-3
Türk Hava Yolları - Galatasaray : 3-2
Aydın Büyükşehir Belediyespor – VakıfBank : 1-3
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit : 1-3
Sarıyer Belediyespor - Kuzeyboru : 0-3
Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo : 3-0
Bahçelievler Belediyespor - Zeren Spor : 0-3
Son Dakika › Spor › Sultanlar Ligi 8. Haftası Geride Kaldı - Son Dakika
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