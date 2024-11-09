Sultanlar Ligi 8. Haftası Geride Kaldı - Son Dakika
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Spor

Sultanlar Ligi 8. Haftası Geride Kaldı

Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında 7 maç oynandı, sonuçlar açıklandı.

09.11.2024 20:09
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Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftası bugün oynanan 7 karşılaşma ile tamamlandı.

Haftanın toplu sonuçları şu şekilde:

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop – Beşiktaş: 1-3

Türk Hava Yolları - Galatasaray : 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyespor – VakıfBank : 1-3

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit : 1-3

Sarıyer Belediyespor - Kuzeyboru : 0-3

Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo : 3-0

Bahçelievler Belediyespor - Zeren Spor : 0-3

Kaynak: DHA

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