Sümela Ultra Trail Düşük Yerlerde Koşuldu - Son Dakika
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Spor

Sümela Ultra Trail Düşük Yerlerde Koşuldu

Sümela Ultra Trail Düşük Yerlerde Koşuldu
31.05.2025 22:49
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Sümela Manastırı'nda düzenlenen Ultra Sümela, 7 ülkeden 253 sporcu ile büyük bir başarı elde etti.

DÜNYACA ünlü Sümela Manastırı'nı içinde barındıran Altındere Vadisi'nde düzenlenen ilk Ultra Trail olma özelliğini taşıyan Sümela Ultra, tarihi ve kültürel mirasın eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir koşu deneyimi yaşattı. Koşucular vadinin nefes kesen doğal güzellikleri arasında ilerlerken, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu bölgenin mistik atmosferini hissetme fırsatı buldular.

Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı'nda gerçekleştirilen Ultra Sümela 2025, nefes kesici bir atmosferde sona erdi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen patika koşusu, Almanya, Belarus Büyük Britanya, Gürcistan, İran, Rusya ve Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 253 yerli ve yabancı koşucuyu Karadeniz'in büyüleyici doğasında bir araya getirdi.

Sümela Altındere Milli Parkı'nda Sümela Manastırı'nın eteklerinde sabah 07.00'de başlayan yarışlar, gün boyu süren mücadeleyle akşam saatlerine kadar devam etti. Sporcular 61K Ultra Sümela, 22K Altındere Medium Trail ve 12K Maçka Short Trail olmak üzere yemyeşil ormanlar, sarp kayalıklar ve derin vadilerle dolu üç farklı zorluk seviyesindeki parkurlarda ter döktü. Yarışın startı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Kanca, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Özgür Kara, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Göktaş ile 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas tarafından verildi.

3 PARKURDA REKOR

Yarışta 2 bin metre üstünde irtifa gören ve Sümela'nın sarp kayalıklarına tırmanışla geçen Sümela Ultra Trail 61K erkeklerde Kemal Kukul (Egospor) 6: 13: 28 derece ile birinci olurken, Anthon Kavtasev 6: 18: 37 derece ile ikinci, Şakir Atmaca (Run61) ise 6: 46: 41derece ile üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda Sümela Ultra Trail 61K kategorisinde 8: 20: 30 derece ile Tatiana Maksimova birinci olurken, Cemile Çelik 10: 27.05 derece ile ikinci oldu.

Altındere Medium Trail-22 K erkeklerde Aykut Kırsay (Ferdi) 2: 08: 41 derece ile birinciliği elde ederken, Bülent Işık (Ferdi) 2: 16: 34 derece ile ikinci, Cevdet Aydemir (Trabzon Ortahisar Belediyesi SK) ise 2: 29: 99 derece ile üçüncü oldu. Kadınlar 22K kategorisinde Nilüfer Kemal Ogyl (Koşuyordu SK) 2: 54: 26 ile birincilik ipini göğüslerken, Kübra Şen (Koşuyordu SK) 3: 06: 10 derece ile ikinci, Nihal Yüksel Yayşagül 3: 06: 26 derece ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Maçka Short Trail-12 K erkeklerde Tuncay Uzuner (Trabzon Karşıyaka SK) 1: 06: 14 derece ile birinci, Emir Ayvaz Trabzon Büyükşehir Belediyesi SK) 1: 08: 12 derece ile ikinci, Erhan Çalışkan (Van Büyükşehir Belediyesi SK) 1: 10: 47derece ile üçüncü olurken; 12K kadınlarda Hava Terzi (Ferdi) 1: 22: 39 derece ile birinci, Derya Samancı (Ferdi) 1: 23: 58 derece ile ikinci, Berna Köksal ise (NorTheRun SK) 1: 41: 09 derece ile üçüncü oldu. Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

Genel Klasman Birincileri

1. 61K Erkekler: Kemal Kukul (Egospor) 6: 13: 28,

2. 61K Kadınlar: Tatiana Maksimova (Ferdi) 8: 20: 30

3. 22K Erkekler: Aykut Kırsay (Trabzon Karşıyaka SK) 2: 08: 41

4. 22K Kadınlar: Nilüfer Kemal Ogyl (Koşuyordu SK) 2: 54: 26

5. 12K Erkekler: Tuncay Uzuner (Trabzon Karşıyaka SK) 1: 06: 14

6. 12K Kadınlar: Hava Terzi (Ferdi) 1: 22: 39

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: "Ultra Sümela artık sadece bir yarış değil, şehrimizin doğal ve tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtan bir marka haline geldi" dedi. Genç, 2026 yılı için hazırlıkların şimdiden başladığını duyuruldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sümela Ultra Trail Düşük Yerlerde Koşuldu - Son Dakika

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