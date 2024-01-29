Sumudica: Duruşumuzu bütün Türkiye\'ye gösterdik

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Duruşumuzu bütün Türkiye'ye gösterdik" dedi. Sumudica, Türkiye'yi çok sevdiğini bu yüzden Türk pasaportu almak istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1'lik skorla yenildi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün gerçekten çok iyi maç çıkardık. Galatasaray bizden daha fazla pozisyona girdi. Bu normaldi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bugün son dakikaya kadar mücadelemizi yaptık. Son 5 dakikaya baktığınızda Galatasaray'ın bazı oyuncuları zaman geçirmeye yönelik işler yapıyordu. Benim gözümde hoca olarak iyi bir şeydi. Bugün duruşumuzu bütün Türkiye'ye gösterdik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı eleştiriler de oluyor, kulağıma geliyor, sadece Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadığımız. Bugün herkese gösterdik, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik. Benim umurumda değil kimin şampiyon olduğu. Hak eden kazanacaktır. Okan hocayı tebrik ederim. Türkiye'de en iyi teknik direktörlerden biri, sevdiğim biri. Benim için önem olan puanları toplatıp takımı ligde tutmak. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Ben Rumen bir hocayım. Bazen Türkiye'de çalışmak kolay değil ama futbolcularımın savaşçı bir mantalite gösterdi" ifadelerini kullandı.

"40-41 puan toplarsak ligde kalacağımızı düşünüyorum"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya Sumudica, "Bizde kelime bir var, sizde de vardır 'düşman' kelimesi. Ben düşman kazanmak istemiyorum. Bir Anadolu takımının buraya 4 eksikle gelmesi çok zor. Kadromuza baktığımızda ilk 11'den 4 eksikle geldik. Diğer kulübe ile karşılaştırmak çok zor. Taraftarlara şu mesajı vermek istiyorum. Kayseri ile oynayacağız. Oraya gelip bizi desteklesinler. Şu ana kadar 23 puan topladık. Ligin sonuna kadar 40-41 puan toplarsak ligde kalacağımızı düşünüyorum. Bunu başarırsam bana güvenenlerine teşekkür edeceğim, bana güvendiğiniz diye" şeklinde konuştu.

Attıkları golde yedek kulübesine yaptığı hareketin sorulması üzerine Rumen teknik direktör, "Benim totemimdi. Bazen çok sevindiğiniz zaman Allah sizi cezalandırabiliyor. 21 yıllık kariyerim boyunca bunları yaşadım. Maç bitmiş değildi. Galatasaray'ı da biliyoruz. Bu benim totemimdi diyebilirim. Nasıl sevineceğimi inşallah Kayseri maçında göstereceğim" diye cevap verdi.

"Türk pasaportu almak istiyorum"

'Rumen hoca olarak Türkiye'de zorlanıyorum' sözünün hatırlatılması üzerine ise Marius Sumudica, "Son 10 yılda Rumen olarak ben, Lucescu ve Petrescu burada çalıştı. Sonuçla burası zor ve güçlü bir lig. Ben de tanınmış, isim yapmış bir teknik direktörüm. Şampiyonlar Ligi'nde çalıştım. Suudi Arabistan'da çalıştım. Türkiye'de teknik direktörler çok değişiyor, sabır gösterilmiyor. Ben Gaziantep'i çok seviyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Geçen yıl Suudi Arabistan'da çalışırken, burada kazandığım maaşın belki 4-5 katını kazanıyordum ama bu şehir benim kalbimde. Ayrıca Romanya ile Türkiye arasında çok ticaret olduğu için ülkeler birbirlerini tanıyorlar. O yüzden Türk pasaportu da almak istiyorum. Bunu deniyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL