Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi - Son Dakika

Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi

Son Güncelleme: 04.09.2023 21:56

Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas, NTV canlı yayınına sürpriz bir şekilde atlayarak girdi. Bu durum sunucuları şaşırtırken, Vargas'ın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve viral oldu.

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın canlı yayınına atlayarak girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

CANLI YAYINA UÇARAK GİRDİ

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas Hande Baladın ve Zehra Güneş'in canlı yayında konuşma yaptığı sırada takım arkadaşlarının üzerine atladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Takımın yıldızı Vargas'ın bu hareketi sonrasında sunucular şaşkınlıklarını gizleyemezken Vargas'ın o halleri kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi - Son Dakika
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