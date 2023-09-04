Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın canlı yayınına atlayarak girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

CANLI YAYINA UÇARAK GİRDİ

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Melissa Vargas Hande Baladın ve Zehra Güneş'in canlı yayında konuşma yaptığı sırada takım arkadaşlarının üzerine atladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Takımın yıldızı Vargas'ın bu hareketi sonrasında sunucular şaşkınlıklarını gizleyemezken Vargas'ın o halleri kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.