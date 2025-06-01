Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Memet Seyitvan:

ulan Galatasaray almasın diye her namussuzlugu yapar bu tff

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124y7899: TFF fenerin yenilmesine doymamış Birde süper kupada geçirsin Galatasaray 31 8

Vedat null: heee TFF her şeyi yapıyor ama gs şampiyon oluyor nedense çok komiksiniz 14 23

adem baran: merak etme bjk yoksa burda kupa ortadır alacak takımı elediler 2 15