Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

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Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
01.06.2025 21:13
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Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
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Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu. Yarı finalde Galatasaray ve Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.

Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılma hakkı kazanan son takım oldu.

İŞTE SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER

  1. Galatasaray-Trabzonspor
  2. Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • bindokuzyüzüç semih:
    fener niye alınıyor maçtan sahadan kaçtı? ceza almadı mı süper kupaya nasıl giriyo? 272 3 Yanıtla
  • Memet Seyitvan:
    ulan Galatasaray almasın diye her namussuzlugu yapar bu tff 203 43 Yanıtla
    124y7899:
    TFF fenerin yenilmesine doymamış Birde süper kupada geçirsin Galatasaray 31 8
    Vedat null:
    heee TFF her şeyi yapıyor ama gs şampiyon oluyor nedense çok komiksiniz 14 23
    adem baran:
    merak etme bjk yoksa burda kupa ortadır alacak takımı elediler 2 15
    367236:
    kardeşim yanlış anlama da bu namussuz kelimesini Bence en son Galatasaraylıların kullanması lazım aldığınız 10 kupadan 9'u şaibeli utanmadan bile yazıyorsunuz buraya 5 2
  • Alperen Kıraç:
    fener bunuda alamaz ?? 124 7 Yanıtla
  • MUSTAFA TÜRKER:
    Bence Fenerbahçenin kulvarına bakılmaksızın aldığı kupalar lig kupası gibi sayılsın. Adamlar fener kupa alsın diye format değiştirdiler 104 5 Yanıtla
    aykut1907fb:
    Fenerbahçe Avrupa kupalarını alır Galata saray da hakemlerle kupa alıyorlar 2 25
  • Oooo:
    Gs yine fenerin tüylerini havaya uçuracak! 61 7 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika
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