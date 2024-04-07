Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek - Son Dakika
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Spor

Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek

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Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün Şanlıurfa'da Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için A takımla sahaya çıkmama kararı alan Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça başlayacağı ardından yönetim kararıyla sahadan çekileceği iddia ediliyor.

07.04.2024 13:00  Güncelleme: 13:06
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda, Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek.

A TAKIMLA SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTI

TFF ile restleşen Fenerbahçe; maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için, A takımla sahaya çıkmama kararı almıştı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibinin karşısına, U19 ve U17 takımlarından oluşan bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

İŞTE MAÇLA İLGİLİ SENARYOLAR

Fenerbahçe'nin hafta başından bu yana birçok alternatif üzerinde durduğu, maddi ve sportif açıdan kulübe en az zarar verecek senaryonun uygulanacağı ifade ediliyor.

YÖNETİM KARARIYLA SAHADAN ÇEKİLECEKLER

Kulüp içinde son konuşulan senaryoya göre Fenerbahçe bugün maça başlayacak ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekilecek.

Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek

FENER BUGÜN URFA'DA

Galatasaray kafilesi, dün özel uçakla İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinin ise U19 takımının Elit Lig'de saat 12.00'de Giresunspor ile oynayacağı maçtan sonra Şanlıurfa'ya hareket etmesi ve akşam üzeri kentte olması bekleniyor. Şanlıurfa'ya gitmeyen A takım, Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapacak. Fenerbahçe U19 Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk, A takım sözleşmesi' olmadığı için sahaya çıkamayacak.

GÖLE VEYA KARATEPE

A takım antrenörlerinden Murat Zeki Göle veya Recep Karatepe'nin, sarı- lacivertlilerin başında olması bekleniyor. Fenerbahçe hem güçlü ezeli rakibi önünde skor anlamında zor durumda kalmamak, hem gençleri korumak, hem de ceza almamak için karşılaşmaya 9 oyuncu ile başlama formülü üzerinde duruyor. İlerleyen dakikalarda 3 oyuncu da çıkarılacak ve maç tatil edilecek. Hükmen kazanan Galatasaray kupayı kazanırken Fener de ceza almayacak.

KUPA TÖRENİ YOK

Maç büyük bir olasılıkla yarım kalacağı için kupa töreni de olmayacak. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı, TFF yönetimi verecek. Maçın tescil edilmesinin ardından Galatasaray'a kupasının evindeki bir lig maçından önce verilmesi bekleniyor.

Süper Kupa\'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Murat YILDIRIM: Galatasaray Karşısında Şansı Olmadığını Bilen Fenerbahçenin Acınası Durumu 126 97 Yanıtla
  • Salim Akgün: Bir futbol takımı türkiyeye yÖn vermemeli. 120 39 Yanıtla Hacı hüseyin Albayram: Fenerbahçe bir futbol takımından çok öte, türkiye’de sporu sporcular oynar siyasiler değil. Her adımda arkandayız ali koç. 54 118 Salim KARAKAYA: 3 Temmuz’da yön verdiği gibi değil mi ? Hala aynı kafadasınız. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük STK’sıdır. Tabiiki yön verecek. Hele hele böyle haksızlıklara karşı… Ne yapsaydık koyun gibi bize yapılan haksızlıklara sessiz mi kalsaysık? 47 46
  • Aykut Keskiner: Bu ülkede bir spor kulübü ben şöyle yapacağım böyle edeceğim diyerek önceden bütün yönetime ayar veriyorsa en yüksek cezayıda almalı! Kural öyle diye kafasına geleni kural dışı yaparsa cezasınıda fazlasıyla çekmeli! 80 29 Yanıtla yakup suri : Ne zaman ayar verebilmiş bro bi anlat hele... madem ayar verebiliyosa neden bu yaşananlar var onuda açıkla... Fenerbahçe ne istedide kabul edildi... doğru söylüyor kardeşim yabancı hakem istiyoruz ne var bunda 16 34
  • Bulent Yucel: Ali koç oyuncağı gibi oynuyor fenerbahçe taraftarı ile yazık.. 71 25 Yanıtla Ercan Karatas: Yoo Hiç kusura bakma kardeş 3 gün sonra Avrupa maçımız var kupa sizin olsun biz istemiyoruz 17 22
  • necmettin durmaz: tam iki mikser koç ve dündar sanki FB babalarının malı 53 19 Yanıtla Mevlut Turmus: Aynen bizim malimiz batti mi !!!???? Biz böyle adam ederiz ipe dizeriz 5 13
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SON DAKİKA: Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek - Son Dakika
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