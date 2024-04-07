Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son kazananı Fenerbahçe bugün Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda, Süper Kupa maçında bugün karşı karşıya gelecek.
TFF ile restleşen Fenerbahçe; maç hem ertelenmediği hem de yabancı hakem atanmadığı için, A takımla sahaya çıkmama kararı almıştı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibinin karşısına, U19 ve U17 takımlarından oluşan bir kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin hafta başından bu yana birçok alternatif üzerinde durduğu, maddi ve sportif açıdan kulübe en az zarar verecek senaryonun uygulanacağı ifade ediliyor.
Kulüp içinde son konuşulan senaryoya göre Fenerbahçe bugün maça başlayacak ve ardından yönetim kararıyla sahadan çekilecek.
Galatasaray kafilesi, dün özel uçakla İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinin ise U19 takımının Elit Lig'de saat 12.00'de Giresunspor ile oynayacağı maçtan sonra Şanlıurfa'ya hareket etmesi ve akşam üzeri kentte olması bekleniyor. Şanlıurfa'ya gitmeyen A takım, Can Bartu Tesisleri'nde antrenman yapacak. Fenerbahçe U19 Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk, A takım sözleşmesi' olmadığı için sahaya çıkamayacak.
A takım antrenörlerinden Murat Zeki Göle veya Recep Karatepe'nin, sarı- lacivertlilerin başında olması bekleniyor. Fenerbahçe hem güçlü ezeli rakibi önünde skor anlamında zor durumda kalmamak, hem gençleri korumak, hem de ceza almamak için karşılaşmaya 9 oyuncu ile başlama formülü üzerinde duruyor. İlerleyen dakikalarda 3 oyuncu da çıkarılacak ve maç tatil edilecek. Hükmen kazanan Galatasaray kupayı kazanırken Fener de ceza almayacak.
Maç büyük bir olasılıkla yarım kalacağı için kupa töreni de olmayacak. Karşılaşma ile ilgili nihai kararı, TFF yönetimi verecek. Maçın tescil edilmesinin ardından Galatasaray'a kupasının evindeki bir lig maçından önce verilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Süper Kupa'yla ilgili bomba senaryo! Fenerbahçe U 19 ile maça başlayıp yönetim kararıyla sahadan çekilecek - Son Dakika
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa mücadelesi için Şanlıurfa'da bulundukları sırada sular altında kalan tarihi köy Halfeti'yi ziyaret etti. Halfeti, Birecik Barajı'nın suları altında kalan bir bölge olup, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'sakin şehir' ağına dahil edilmiştir. Sahil kenti görünümüne sahip olan Halfeti'nin su altında kalan bölgeleri turistlerin ilgisini çekmektedir.
U19 Elit A Ligi 1. Grup 19. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Giresunspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Emirhan Arkutcu, Muhammet Zeki Dursun, Yiğit Emre Ekiz ve Efekan Karayazı kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.
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