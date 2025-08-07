Süper Lig 2025-26 Sezonu Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-26 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 12'sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6'sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelispor ise 2025-26 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.

Teknik direktörlerin 8'i yabancı

Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın 10'unda Türk, 8'inde yabancı teknik direktör görev alacak.

Galatasaray, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Kocaelispor, Konyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor, 2025-26 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.

Beşiktaş, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Samsunspor ise sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.

Tek şampiyonluk yaşayan Okan Buruk

Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.

Buruk, ligde son 3 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli başarıya imza attı. 51 yaşındaki teknik adam, RAMS Başakşehir ile 2019-20 sezonunda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "dört büyükler" adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş, Trabzonspor), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Şota Arveladze (Trabzonspor) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "dört büyükler"de görev yaptı.

En çok şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 4'er kez bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'de bulunuyor.

İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-88 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.

Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti.

Son 18 sezona "Türk teknik adam" damgası

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde elde etti.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu sezondan sonra lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.

Süper Lig'de 2006-07 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar: