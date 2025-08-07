Süper Lig 2025-26 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig 2025-26 Sezonu Başlıyor

07.08.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 18 takımdan 12'si aynı teknik direktörle, 6'sı ise yeni hoca ile sezona girecek.

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-26 sezonunda mücadele edecek 18 takımdan 12'sinde teknik direktörler koltuğunu korurken 6'sında yeni çalıştırıcılar görev yapacak.

AA'nın Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırladığı dosya haberlerde teknik adamlar ele alındı.

Ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yanı sıra Antalyaspor, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe, Konyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve Trabzonspor, geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle başarı kovalayacak.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, Kayserispor ve Kocaelispor ise 2025-26 sezonunu yeni teknik adamlarıyla açacak.

Teknik direktörlerin 8'i yabancı

Süper Lig'de mücadele edecek 18 takımın 10'unda Türk, 8'inde yabancı teknik direktör görev alacak.

Galatasaray, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Kocaelispor, Konyaspor, Başakşehir ve Trabzonspor, 2025-26 sezonuna Türk teknik adamlarla başlayacak.

Beşiktaş, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Samsunspor ise sezona yabancı teknik direktör yönetiminde girecek.

Tek şampiyonluk yaşayan Okan Buruk

Okan Buruk, Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörler arasında şampiyonluk yaşayan tek isim olarak öne çıkıyor.

Buruk, ligde son 3 sezonda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyarak önemli başarıya imza attı. 51 yaşındaki teknik adam, RAMS Başakşehir ile 2019-20 sezonunda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

"Dört büyükler"de oynayanlar

Süper Lig'deki 9 teknik direktör, futbolculuk kariyerinde "dört büyükler" adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da forma giydi.

Okan Buruk (Galatasaray, Beşiktaş), Emre Belözoğlu (Galatasaray, Fenerbahçe), Çağdaş Atan (Beşiktaş, Trabzonspor), Fatih Tekke (Trabzonspor, Beşiktaş), Selçuk İnan (Trabzonspor, Galatasaray), Stanimir Stoilov (Fenerbahçe), Selçuk Şahin (Fenerbahçe), Şota Arveladze (Trabzonspor) ve Joao Pereira (Trabzonspor), futbolculuk kariyerinde "dört büyükler"de görev yaptı.

En çok şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör ünvanını açık ara farkla elinde bulunduruyor.

Tecrübeli teknik adam, tümü Galatasaray'da toplam 8 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Terim, dört farklı dönemde görev yaptığı sarı-kırmızılı takımla 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Trendyol Süper Lig'de Terim'den sonra en fazla şampiyonluğa ulaşan isimler ise 4'er kez bu başarıyı tekrarlayan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de

Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda istikrar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon Milne'de bulunuyor.

İngiliz futbol adamı, siyah-beyazlılarda 1987-88 sezonu başından itibaren aralıksız 6,5 yıl görev yaparak Türkiye'nin en üst liginde aralıksız en uzun süre bir takım çalıştıran teknik direktör ünvanını aldı.

Beşiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk yaşarken 3 kez de ligi ikinci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın teknik adamlık yaptı.

Süper Lig'de en fazla maça çıkan Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de en çok maçta görev yapan teknik adam konumunda bulunuyor.

Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor'u çalıştıran Çalımbay, Türkiye'nin en üst kademe liginde 2001'den bu yana 661 kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

Rıza Çalımbay'ı 634 müsabakada görev alan Şenol Güneş ile 621 maça çıkan Samet Aybaba takip etti.

Son 18 sezona "Türk teknik adam" damgası

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar, bu başarıyı Türk teknik direktörler yönetiminde elde etti.

Yabancı teknik adamlar adına son olarak 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'nin başındaki Brezilyalı Arthur Zico, Türkiye'de şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu sezondan sonra lig şampiyonluklarına Türk teknik adamların çalıştırdığı ekipler ulaştı.

Süper Lig'de 2006-07 sezonundan bu yana şampiyonluk yaşayan takımlar ve teknik direktörler şunlar:

SezonTakımTeknik direktör
2007-2008GalatasarayCevat Güler
2008-2009BeşiktaşMustafa Denizli
2009-2010BursasporErtuğrul Sağlam
2010-2011FenerbahçeAykut Kocaman
2011-2012GalatasarayFatih Terim
2012-2013GalatasarayFatih Terim
2013-2014FenerbahçeErsun Yanal
2014-2015GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2015-2016BeşiktaşŞenol Güneş
2016-2017BeşiktaşŞenol Güneş
2017-2018GalatasarayFatih Terim
2018-2019GalatasarayFatih Terim
2019-2020Medipol BaşakşehirOkan Buruk
2020-2021BeşiktaşSergen Yalçın
2021-2022TrabzonsporAbdullah Avcı
2022-2023GalatasarayOkan Buruk
2023-2024GalatasarayOkan Buruk
2024-2025GalatasarayOkan Buruk

Teknik direktörler

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda görev yapacak teknik direktörler ile geçen sezon sonu itibarıyla bu takımları çalıştıran isimler şöyle:

TakımTeknik direktörÜlkesiGeçen sezon sonu
AntalyasporEmre BelözoğluTürkiyeEmre Belözoğlu
BeşiktaşOle Gunnar SolskjaerNorveçOle Gunnar Solskjaer
Corendon AlanyasporJoao PereiraPortekizJoao Pereira
Çaykur Rizesporİlhan PalutTürkiyeİlhan Palut
Fatih KaragümrükMarcel LickaÇekyaOnur Can Korkmaz
FenerbahçeJose MourinhoPortekizJose Mourinho
GalatasarayOkan BurukTürkiyeOkan Buruk
Gaziantep FKİsmet TaşdemirTürkiyeSelçuk İnan
GençlerbirliğiHüseyin EroğluTürkiyeHüseyin Eroğlu
GöztepeStanimir StoilovBulgaristanStanimir Stoilov
EyüpsporSelçuk ŞahinTürkiyeArda Turan
KasımpaşaŞota ArveladzeGürcistanBurak Yılmaz
KayserisporMarkus GisdolAlmanyaSergej Jakirovic
KocaelisporSelçuk İnanTürkiyeİsmet Taşdemir
KonyasporRecep UçarTürkiyeRecep Uçar
RAMS BaşakşehirÇağdaş AtanTürkiyeÇağdaş Atan
SamsunsporThomas ReisAlmanyaThomas Reis
TrabzonsporFatih TekkeTürkiyeFatih Tekke

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig 2025-26 Sezonu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:36:20. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig 2025-26 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.