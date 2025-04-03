Süper Lig 30. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası yarın oynanacak Adana Demirspor- Kayserispor karşılaşmasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 5 Nisan Cumartesi, 6 Nisan Pazar ve 7 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın önemli müsabakasında Fenerbahçe, pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Lider Galatasaray da bu haftayı BAY geçecek.

Süper Lig'de 30. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Gaziantep FK - İSTANBUL