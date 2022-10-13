Süper Lig'de 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe hala ligde ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gösterilirken, en çarpıcı oran değişimi Trabzonspor'da oldu.
Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri ile arasındaki oran farkını artırırken Beşiktaş şampiyonluğa aday en yakın 2. takım oldu. Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen siyah-beyazlıların oranı 4.75'ten 4.25'e çekildi.
9. haftayı BAY geçen Galatasaray'ın 3.60'lık oranı da değişerek 3.50 oldu. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un ise 4.50'lik oranı 5.00'e yükseltildi ve bordo-mavililer 4 büyükler içerisinde şampiyonluğa aday gösterilen sonuncu takım oldu.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... - Son Dakika