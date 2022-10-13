Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... - Son Dakika
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Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...

13.10.2022 15:19

Süper Lig'de 10. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi. 9. haftada Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekilirken haftayı BAY geçen Galatasaray'ın 3.60'lık oranı da değişerek 3.50 oldu.

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe hala ligde ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gösterilirken, en çarpıcı oran değişimi Trabzonspor'da oldu.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri ile arasındaki oran farkını artırırken Beşiktaş şampiyonluğa aday en yakın 2. takım oldu. Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen siyah-beyazlıların oranı 4.75'ten 4.25'e çekildi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA ADAY SONUNCU TAKIM

9. haftayı BAY geçen Galatasaray'ın 3.60'lık oranı da değişerek 3.50 oldu. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un ise 4.50'lik oranı 5.00'e yükseltildi ve bordo-mavililer 4 büyükler içerisinde şampiyonluğa aday gösterilen sonuncu takım oldu.

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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım... - Son Dakika
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