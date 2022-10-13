Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe hala ligde ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gösterilirken, en çarpıcı oran değişimi Trabzonspor'da oldu.

FENERBAHÇE AÇIK ARA FAVORİ

Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'nin oranı 3.15'ten 3.00'e çekildi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri ile arasındaki oran farkını artırırken Beşiktaş şampiyonluğa aday en yakın 2. takım oldu. Giresunspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen siyah-beyazlıların oranı 4.75'ten 4.25'e çekildi.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA ADAY SONUNCU TAKIM

9. haftayı BAY geçen Galatasaray'ın 3.60'lık oranı da değişerek 3.50 oldu. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un ise 4.50'lik oranı 5.00'e yükseltildi ve bordo-mavililer 4 büyükler içerisinde şampiyonluğa aday gösterilen sonuncu takım oldu.