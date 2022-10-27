Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi artık açık ara favori - Son Dakika
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Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi artık açık ara favori

27.10.2022 16:35
Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi artık açık ara favori

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü ve sarı-lacivertliler ezeli rakipleriyle arayı açtı. Son güncellemeye göre Trabzonspor'un 4.50, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise oranı 5.50'ye yükseldi.

Süper Lig'de 12. hafta öncesi zirve yolunda mücadele veren takımların oranları güncellendi. Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.10'a düştü ve sarı-lacivertliler şampiyonluk için mutlak favori olma durumunu sürdürdü.

FENERBAHÇE'Yİ TRABZONSPOR TAKİP EDİYOR

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir'i Diego Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.85'ten 2.10'a düştü. Mutlak favori konumunda bulunan sarı-lacivertlileri 4.50 oranı ile Trabzonspor takip etti.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ORANLARI EŞİTLENDİ

Hatayspor'a kaybeden Beşiktaş ile Alanyaspor'la berabere kalan Galatasaray'ın oranı ise 4.25'ten 5.50'ye yükseldi. Başakşehir'in oranı 9.00, Adana Demirspor'un oranı 18.00 ve Konyaspor'un oranı 25.00 olarak açıklandı.

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Son Dakika Spor Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi artık açık ara favori - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig devi artık açık ara favori - Son Dakika
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