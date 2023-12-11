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Süper Lig'de 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti - Son Dakika
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Süper Lig'de 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti

Süper Lig'in ilk 15 haftalık bölümünde 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor, İstanbulspor, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor'da teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

Süper Lig\'de 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti
11.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:25
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Süper Lig'in ilk 15 haftalık bölümünde 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör kıyımı devam ediyor. Geride kalan 15 hafta sonunda sonunda 20 takımdan 14'ü, teknik adam değişikliğine gitti. Ligde Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor, İstanbulspor, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor'da teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

İlk ayrılık Başakşehir'den geldi

Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör değişikliği Başakşehir'de yaşandı. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi. İlk 4 haftada puanla tanışamayan Gaziantep FK da Erdal Güneş ile vedalaşarak daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı. Kayserispor'da da Çağdaş Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi. Tolunay Kafkas idaresinde Süper Lig'in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü'nde ise takımın başına Emre Belözoğlu geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor da teknik adam değişikliğine gitti

Sezona teknik direktör Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta, lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından deneyimli teknik adamla yollar ayrılırken, Yardımcı Antrenör Burak Yılmaz ile yola devam edildi. Siyah-beyazlılarda daha sonra Yılmaz'la yol ayrımı yaşandı ve takım Rıza Çalımbay'a emanet edildi. Nenad Bjelica yönetiminde 8 maçta 4'er galibiyet ve yenilgi alan Trabzonspor da kulübe 3 kupa kazandıran Abdullah Avcı'yla anlaştı.

Son ayrılık Karagümrük'te yaşandı

Süper Lig'de son teknik adam değişikliği ise Fatih Karagümrük'te yaşandı. 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 17 puan toplayan teknik direktör Alparslan Erdem ile kırmızı-siyahlılar bugün yolları ayırma kararı aldı. İstanbul ekibi, Şota Arveladze ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de ilk 15 haftalık bölümünde yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu - Çağdaş Atan (Başakşehir)

Erdal Güneş - Marius umudica (Gaziantep)

Çağdaş Atan- Recep Uçar (Kayserispor)

Hüseyin Eroğlu - Markus Gisdol (Samsunspor)

Tolunay Kafkas - Emre Belözoğlu (Ankaragücü)

Şenol Güneş - Burak Yılmaz - Rıza Çalımbay (Beşiktaş)

Osman Özköylü - Ivo Vieira (Pendikspor)

Fatih Tekke - Hakan Yakın (İstanbulspor)

Nenad Bjelica - Abdullah Avcı (Trabzonspor)

Aleksandar Stanojevic - Hakan Keleş (Konyaspor)

Ömer Erdoğan - Fatih Tekke (Alanyaspor)

Kemal Özdeş - Sami Uğurlu (Kasımpaşa)

Patrick Kluivert - Teknik Direktörü Yok (Adana Demirspor)

Alparslan Erdem - Şota Arveladze (Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Süper Lig'de 14 takım teknik direktör değişikliğine gitti - Son Dakika


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