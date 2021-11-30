Üye Girişi
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından

30.11.2021 10:30
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından

Haftanın olayı: Giresunspor'un farklı Beşiktaş galibiyetiBeşiktaş'ta kritik zirveden "devam" kararı çıktıLider 3 puandan fazlasını kazandıSivasspor'dan kritik galibiyetBaşakşehir, Belözoğlu yönetiminde ilk kez puan kaybettiSezer AFŞAR / - Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan tek...

Haftanın olayı: Giresunspor'un farklı Beşiktaş galibiyeti

Beşiktaş'ta kritik zirveden "devam" kararı çıktı

Lider 3 puandan fazlasını kazandı Sivasspor'dan kritik galibiyet Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde ilk kez puan kaybetti

Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan tek maçla geride kaldı. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 21 gol atılırken, 2,1 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 4 maçta da puanlar paylaşıldı. 14'üncü haftanın deplasmanda galip gelmeyi başaran takımları ise GZT Giresunspor ve Trabzonspor oldu.HAFTANIN OLAYI: GİRESUNSPOR'UN FARKLI BEŞİKTAŞ GALİBİYETİSüper Lig'de geride kalan haftanın en dikkat edici sonucuna GZT Giresunspor imza attı. Ligin ilk 6 haftasında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sezona kötü bir giriş yapan Karadeniz ekibi, 7'nci haftada oynanan Yukatel Kayserispor maçıyla çıkışa geçmişti. 14'üncü haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Giresunspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak flaş bir sonuca imza attı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Karadeniz temsilcisi, haftayı 15'inci sırada tamamladı.BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK ZİRVEDEN "DEVAM" KARARI ÇIKTIGeride kalan haftada GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak ligde üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başkanımız ve yönetimimizin hocaya inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, 14'üncü hafta sonunda topladığı 20 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde 10'uncu sırada yer alıyor.LİDER 3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDISüper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor, zorlu deplasmandan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-0 galip ayrılarak 11'inci galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açmayı başaran bordo mavili ekip, puan tablosundaki en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un da 10 puan önünde yer alıyor. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasına ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybettiği haftada 3 puan kazanan tek takım olmayı da başardı.SİVASSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Atakaş Hatayspor maçında kötü gidişata "dur" demeyi başardı. Son 6 haftada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile galibiyete hasret kalan Sivasspor, Hatayspor karşısında 4-0 galip gelerek 6 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Rakibine bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşatan kırmızı beyazlı ekip, haftayı 16 puanla 14'üncü sırada tamamladı.BAŞAKŞEHİR, BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayırmasının ardından 9'uncu haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, üst üste aldığı 5 galibiyet ile takımını üst sıralara çıkarmayı başarmıştı. İstanbul ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk puan kaybını Altay karşısında yaşadı. Başakşehir, konuk ettiği İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini elde etti. Haftayı 22 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Başakşehir, Altay maçında Belözoğlu yönetiminde ilkleri de yaşamayı başardı. Genç teknik adam yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamayan Başakşehir, kalesini de ilk defa gole kapatmayı da başardı.


Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var 11:34 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak! 11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! 10:28 Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı 08:40 Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı 08:26 İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı Dibeybe'nin adaylığının iptali 08:17 Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi

Son Dakika Haberleri
11:33 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!
11:09 Dolar güne 12,84 liradan başladı
11:03 AFAD'dan il il fırtına ve yağış raporu!
10:58 Son dakika gündem haberleri
10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip ismini değiştirdi         
11:38
Bahçeli'den hayat pahalılığının önüne geçmek için firmalara çağrı: Temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile 5 arasında indirim yapın Bahçeli'den hayat pahalılığının önüne geçmek için firmalara çağrı: Temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 2 ile 5 arasında indirim yapın         
11:29
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 11:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement