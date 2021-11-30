Süper Lig'de 14'üncü haftanın ardından

Haftanın olayı: Giresunspor'un farklı Beşiktaş galibiyeti

Beşiktaş'ta kritik zirveden "devam" kararı çıktı

Lider 3 puandan fazlasını kazandı Sivasspor 'dan kritik galibiyet Başakşehir , Belözoğlu yönetiminde ilk kez puan kaybetti

Sezer AFŞAR/ - Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan tek maçla geride kaldı. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada 21 gol atılırken, 2,1 gol ortalaması yakalandı.Süper Lig'de 14'üncü hafta dün akşam oynanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasıyla sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 maçta ev sahibi ekipler 4 galibiyet alırken, 4 maçta da puanlar paylaşıldı. 14'üncü haftanın deplasmanda galip gelmeyi başaran takımları ise GZT Giresunspor ve Trabzonspor oldu.HAFTANIN OLAYI: GİRESUNSPOR'UN FARKLI BEŞİKTAŞ GALİBİYETİSüper Lig'de geride kalan haftanın en dikkat edici sonucuna GZT Giresunspor imza attı. Ligin ilk 6 haftasında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak sezona kötü bir giriş yapan Karadeniz ekibi, 7'nci haftada oynanan Yukatel Kayserispor maçıyla çıkışa geçmişti. 14'üncü haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Giresunspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak flaş bir sonuca imza attı. Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten Karadeniz temsilcisi, haftayı 15'inci sırada tamamladı.BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK ZİRVEDEN "DEVAM" KARARI ÇIKTIGeride kalan haftada GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak ligde üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve şampiyonluk yarışında bir darbe daha alan Beşiktaş'ta yönetim ile teknik direktör Sergen Yalçın bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Başkanımız ve yönetimimizin hocaya inancı var. Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, 14'üncü hafta sonunda topladığı 20 puanla lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde 10'uncu sırada yer alıyor.LİDER 3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDISüper Lig'in 14'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor, zorlu deplasmandan Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün attığı gollerle 2-0 galip ayrılarak 11'inci galibiyetini elde etti ve puanını 36'ya yükselterek namağlup liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışındaki ezeli rakiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle aradaki farkı daha da açmayı başaran bordo mavili ekip, puan tablosundaki en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un da 10 puan önünde yer alıyor. Öte yandan Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasına ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybettiği haftada 3 puan kazanan tek takım olmayı da başardı.SİVASSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET Rıza Çalımbay yönetimindeki Demir Grup Sivasspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Atakaş Hatayspor maçında kötü gidişata "dur" demeyi başardı. Son 6 haftada 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile galibiyete hasret kalan Sivasspor, Hatayspor karşısında 4-0 galip gelerek 6 haftalık galibiyet özlemini sona erdirdi. Rakibine bu sezonki en farklı mağlubiyetini yaşatan kırmızı beyazlı ekip, haftayı 16 puanla 14'üncü sırada tamamladı.BAŞAKŞEHİR, BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayırmasının ardından 9'uncu haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, üst üste aldığı 5 galibiyet ile takımını üst sıralara çıkarmayı başarmıştı. İstanbul ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk puan kaybını Altay karşısında yaşadı. Başakşehir, konuk ettiği İzmir ekibi ile 0-0 berabere kalarak bu sezonki ilk beraberliğini elde etti. Haftayı 22 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Başakşehir, Altay maçında Belözoğlu yönetiminde ilkleri de yaşamayı başardı. Genç teknik adam yönetiminde ilk kez bir maçta gol atamayan Başakşehir, kalesini de ilk defa gole kapatmayı da başardı.