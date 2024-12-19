Süper Lig\'de 17. Haftaya Giriş

Spor

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta yarın oynanacak Eyüpspor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın Eyüpspor'a konuk olacak. Bu hafta cumartesi günü Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray ise pazar günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Pazar günü ayrıca Trabzonspor da evinde Bodrum FK ile oynayacak.

Bu haftaki müsabakaların ardından ilk yarı sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig'de 17. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Eyüpspor - Fenerbahçe

21 Aralık Cumartesi

16.00 Sivasspor - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

22 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - Antalyaspor

16.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

16.00 Kayserispor - Galatasaray

19.00 Trabzonspor - Bodrum FK

23 Aralık Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor

20.00 Başakşehir - Kasımpaşa - İSTANBUL