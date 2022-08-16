Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.
Bir numaralı favori olan Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı, Kasımpaşa karşısındaki 6-0'lık galibiyetinin ardından 3.05 olarak güncellendi. Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'u 1-0 yenmesinin ardından bordo-mavililerin 3.30'luk oranı, 3.25 olarak revize edildi.
Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 4.75 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlıların oranı değişmedi. Siyah-beyazlılara yine 6.00 oran verildi.
Başakşehir, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ama şampiyonluk yarışındaki 6.00 oranı değişmedi. Ligde ilk hafta Giresunspor'u deviren, ikinci hafta ise Sivasspor'u mağlup eden Adana Demirspor'a 20.00 oran belirlendi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Ezeli rakipler arasındaki makas her geçen hafta açılıyor - Son Dakika