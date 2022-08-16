Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Ezeli rakipler arasındaki makas her geçen hafta açılıyor

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de 2. haftayı 3 puanla kaparken iki takımın şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

FENERBAHÇE MUTLAK FAVORİ

Bir numaralı favori olan Fenerbahçe'nin 3.10'luk oranı, Kasımpaşa karşısındaki 6-0'lık galibiyetinin ardından 3.05 olarak güncellendi. Trabzonspor'un sahasında Hatayspor'u 1-0 yenmesinin ardından bordo-mavililerin 3.30'luk oranı, 3.25 olarak revize edildi.

GALATASARAY'IN ORANI YÜKSELDİ

Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, sarı-kırmızılıların Giresunspor karşısındaki 1-0'lık mağlubiyeti sonrası 4.75 olarak açıklandı. Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanında 3-3 berabere kalmasının ardından siyah-beyazlıların oranı değişmedi. Siyah-beyazlılara yine 6.00 oran verildi.

BAŞAKŞEHİR'İN ORANI DEĞİŞMEDİ

Başakşehir, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı ama şampiyonluk yarışındaki 6.00 oranı değişmedi. Ligde ilk hafta Giresunspor'u deviren, ikinci hafta ise Sivasspor'u mağlup eden Adana Demirspor'a 20.00 oran belirlendi.