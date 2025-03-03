Süper Lig'de 26. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Süper Lig'de 26. Hafta Sonuçları

Süper Lig\'de 26. Hafta Sonuçları

Galatasaray Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı, Fenerbahçe Antalyaspor'u 3-0 yenerek farkı 4'e indirdi.

03.03.2025 23:26
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile berabere kalırken, Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0'la geçti ve zirvede puan farkı 4'e indi.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Atakaş Hatayspor'un BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Lider Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, üst üste 2. beraberliğini aldı. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 3 golle yenerek puanını 61'e yükseltti ve zirvede puan farkını 4'e indirdi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Beşiktaş, evinde Kayserispor'u mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Adana Demirspor - Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş - Kayserispor: 2-0

Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1

Kasımpaşa - Galatasaray: 3-3

Fenerbahçe - Antalyaspor: 3-0

Gaziantep FK - Eyüpspor: 3-1

Konyaspor - Trabzonspor: 1-0

Başakşehir - Sivasspor: 1-0

Göztepe - Samsunspor: 2-2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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