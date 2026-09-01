Süper Lig'de 3. Hafta Tamamlandı: Galatasaray Zirvede - Son Dakika
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Süper Lig'de 3. Hafta Tamamlandı: Galatasaray Zirvede

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı. Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 yenerek liderliği Gençlerbirliği'nden aldı. Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederken, Amed Sportif Trabzonspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe ise Samsunspor deplasmanında 2-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, iki maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yenerken Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Sahasında Göztepe'yi 3-2 yenen Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.

Fenerbahçe ise deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 3. haftasının sonuçları şu şekilde:

Gençlerbirliği-Erzurumspor FK: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-2

Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

Başakşehir-Kasımpaşa: 1-1

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş-Arca Çorum FK: 6-2

Puan durumu

Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

TAKIMOGBMAYAVP
1.GALATASARAY32109457
2.GENÇLERBİRLİĞİ32104227
3.BEŞİKTAŞ32017346
4.FENERBAHÇE32017436
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER32015326
6.KOCAELİSPOR32014316
7.ÇAYKUR RİZESPOR-32013306
8.KASIMPAŞA31203215
9.BAŞAKŞEHİR31114314
10.SAMSUNSPOR31115504
11.TRABZONSPOR31114404
12.CORENDON ALANYASPOR31113304
13.GAZİANTEP FK31113304
14.EYÜPSPOR310223-13
15.GÖZTEPE301257-21
16.ARCA ÇORUM FK301249-51
17.ERZURUMSPOR FK301218-71
18.TÜMOSAN KONYASPOR300337-40

4. hafta programı

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Eylül Cuma:

20.00 Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK-TÜMOSAN Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Arca Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)

20.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Papara Park)

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de 3. Hafta Tamamlandı: Galatasaray Zirvede - Son Dakika

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