Yassine Benzia, Cezayir-Güney Afrika maçında harika bir gol attı

Spor

Bir dönemler ülkemizde Fenerbahçe ve Hatayspor formaları da giyen Yassine Benzia, Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan hazırlık maçında harika bir gol attı.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Stade de Nelson Mandela'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 6 golün çıktığı mücadelede kazanan olmadı ve maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

BENZIA'DAN ŞAHANE GOL

Bu maçın en çok konuşulan ismi ise kariyerini Azerbaycan ekibi Karabağ'da sürdüren eski Fenerbahçeli Benzia oldu. Başarılı futbolcunun attığı ikinci gol sosyal medyaya damgasını vurdu. Mounsef Bakrar'ın pasıyla ceza sahasının içerisinde topla buluşan Benzia, harika bir son vuruşa imza attı. Cezayirli isim, önce topu önce kontrol edip daha sonra da akrobatik bir vuruş gerçekleştirdi. Bu gol büyük beğeni topladı.

İşte o gol;