Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 4 sırayı paylaşan takımlar 17 puan topladı. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrası bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alırken değişen şampiyonluk oranlarına rağmen hala en güçlü favori olarak gösteriliyor.

FENERAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ

Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, 3.15'e çekildi. Siyah-beyazlı ekibin 4.50 olan oranı ise 4.75 olarak güncellendi.

TRABZONSPOR FAVORİ OLMA ŞANSINI ARTIRDI

Trabzonspor'un geçen hafta 5.00 olan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak değiştirildi. Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3.60'a güncellendi.