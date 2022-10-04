Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 4 sırayı paylaşan takımlar 17 puan topladı. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrası bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alırken değişen şampiyonluk oranlarına rağmen hala en güçlü favori olarak gösteriliyor.
Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, 3.15'e çekildi. Siyah-beyazlı ekibin 4.50 olan oranı ise 4.75 olarak güncellendi.
Trabzonspor'un geçen hafta 5.00 olan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak değiştirildi. Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3.60'a güncellendi.
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