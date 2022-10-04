Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

04.10.2022 17:59

Süper Lig'de derbi haftasından sonra şampiyonluk oranları güncellendi. Golsüz berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması sonrası oranı 3.00'ten 3.15'e çekilen sarı-lacivertliler yine şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 4 sırayı paylaşan takımlar 17 puan topladı. Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrası bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle 7. sırada yer alırken değişen şampiyonluk oranlarına rağmen hala en güçlü favori olarak gösteriliyor.

FENERAHÇE'NİN ORANI YÜKSELDİ

Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, 3.15'e çekildi. Siyah-beyazlı ekibin 4.50 olan oranı ise 4.75 olarak güncellendi.

TRABZONSPOR FAVORİ OLMA ŞANSINI ARTIRDI

Trabzonspor'un geçen hafta 5.00 olan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak değiştirildi. Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise Adana Demirspor beraberliğinin ardından 3.60'a güncellendi.

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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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