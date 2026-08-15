Süper Lig'de Kardeşlik Buluşması - Son Dakika
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Süper Lig'de Kardeşlik Buluşması

Süper Lig\'de Kardeşlik Buluşması
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Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, yarınki maç öncesi Diyarbakır'da yemekte buluştu. Vali Zorluoğlu maça hazır olduklarını belirtirken, kulüp başkanları sporun birlik ve beraberlik mesajları verdi.

SÜPER Lig'in 2 yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor, yarın akşam saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi yemekte bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün bir restoranda düzenlediği programa Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ve her iki kulübün yöneticileri katıldı.

VALİ ZORLUOĞLU: ŞEHİR OLARAK MAÇA HAZIRIZ

Programda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yeni sezonun bütün ülke takımlarına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Geçen sezon büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e çıkan Amedspor ile Erzurumspor kulüplerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Bu güzel buluşmaya bizleri davet eden değerli Amedspor kulüp başkanımıza ve onunla birlikte bu davete tereddütsüz icabet eden kıymetli Erzurumspor başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Süper Lig dün gece itibarıyla yeni sezona başladı. Yarın da Diyarbakır'da Amedspor ve Erzurumspor'un maçı var. Şehir çok heyecanlı, Diyarbakır'da futbol çok seviliyor. Herkes sabırsızlıkla yarını bekliyor. Uzunca bir süredir şehir olarak bu maça hazırlanıyoruz. Valilik olarak ilgili tüm paydaş kurumlarımızla gerekli planlamaları yaptık, tedbirler aldık. Şehir olarak maça hazırız" dedi.

EREN: SPOR KARDEŞLİKTİR

Daha sonra söz alan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nahit Eren, "Spor kardeşliktir, dostluktur. Toplumsal bir işleyiştir. Spor aynı zamanda böyle bir araçtır. Ama bir zamanlar tatlı rekabetler sertliğe dönüştü, bilinçli farklı provokasyonlara alet edildi. Ama artık ülkemizin, toplumumuzun ve halkımızın bu ve benzeri provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bu ülkenin artık kaybedecek bir günü bile yok. Ben bu anlamda bu buluşmayı çok kıymetli ve değerli buluyorum" diye konuştu.

DAL: ÜLKEMİZDE NASIL YENİ SAYFALAR AÇILIYORSA SPORDA DA YENİ SAYFA AÇILSIN

Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal ise şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın davetinde de ifade etmiştik. Sporun kardeşlik, birlik, beraberlik ruhuna uygun bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Evet, saha içerisinde futbolcular kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak ama bizler, yöneticiler olarak taraftarlarımızı, camialarımızı doğru yönettiğimiz müddetçe amacımıza ulaşacağız. Tabii şu anda bir gerginlik var gibi gözüküyor ama Amedspor'la Erzurumspor arasında geçmişe dayanan saha içi bir rekabetin yansıması aslında. Dünyamız çok olağanüstü süreçlerden geçiyor. Ülkemiz çok önemli bir eşiğin arifesinde, devletimiz bu konuda çok hassas çalışmalar yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey olmak üzere, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, tüm devlet yetkililerimiz, valilerimiz, bütün devlet erkanı bu çaba, bu gayret içerisindedir. Bizler de toplumu yönlendiren, camiaları yöneten insanlar olarak bu çabaya, bu gayrete, bu yeni sayfaya katkı sağlamak zorundayız. Bizler büyük camialar yönetiyoruz. Başkanımın da söylediği gibi biz Erzurumspor olarak burada misafiriz ama aslında ev sahibiyiz. Biz Anadolu şehriyiz. Anadolu takımıyız. Aynı şekilde Amedspor da Erzurum'a geldiğinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Ben bu anlamda bu buluşma için Sayın Valimize, Amedspor başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Nasıl ülkemizde yeni sayfalar açılıyorsa sporda da yeni sayfalar açılsın. Çünkü biz yıllardır futbol içerisinde saha içerisindeki rekabetten çok saha dışındaki rekabeti konuşuyoruz. Bunu büyük takımların kendi aralarındaki müsabakalarında da görüyorsunuz. Dün Çorumspor da bir maç oynadı. O da bizimle beraber yükseldi. Biz Anadolu şehirleri olarak Türk futboluna huzur getirmeye, barış getirmeye ve renk getirmeye geldik."

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Kardeşlik Buluşması - Son Dakika

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