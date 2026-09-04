Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Süper Lig\'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir\'i 3-2 mağlup etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 3-2 yendi. Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın golleriyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, sahasında 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlu bir mücadele sonrası sahadan üç puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Sane'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

60. dakikada Kaluzinski'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Skov Olsen'in şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenmek isteyen Fayzullayev, Sallai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Shomurodov, kalecinin soluna yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

71. dakikada Yunus'un ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top sol kanattaki Barış'ın önünde kaldı. Leao ile verkaç yapan Barış ceza sahasına sokuldu ve pasını Torreira'ya aktardı. Torreira da Jakobs ile verkaç yaparak kale alanı ön çizgisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

76. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Skov Olsen topu ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen Emin'i aşan top kale alanı ön çizgisindeki Davinson'un kafasına çarpıp ağlara gitti. 2-2

77. dakikada Barış'ın pasında topu alan Sara'nın ceza yayının önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

79. dakika boşta kalan topa kayarak hamle yapmaya çalışan Umut Bozok, tabanıyla Leao'nun sağ kaval kemiğine basınca doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

83. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Sara topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Sanchez kafayla topu ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından Sanchez'in ofsaytta olması sebebiyle gol iptal edildi.

90. dakikada ceza yayının sağından kullanılan serbest vuruşta Sara topun başına geçti. Brezilyalı futbolcu doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Esat Sancaktar

Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Michal Karbownik dk. 82), Emin Bayram, Jerome Opoku, Christopher Operi (Saba Kharebashvili dk. 63), Andreas Skov Olsen (Ousseynou Ba dk. 82), Jakub Kaluzinski (Umut Bozok dk. 74), Oliver Kemen, Umut Güneş, Abbosbek Fayzullayev (Ivan Brnic dk. 74), Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Yusuf Sarı, Davie Selke, Berkay Özcan, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Mario Lemina (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 83), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane (Deniz Gül dk. 83), Aleksey Batrakov (Rafael Leao dk. 68), Yunus Akgün, Victor Osimhen (Barış Alper Yılmaz dk. 33)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Eldor Shomurodov (dk. 66 pen.), Davinson Sanchez (dk. 76 k.k) (Başakşehir), Victor Osimhen (dk. 16), Lucas Torreira (dk. 71), Gabriel Sara (dk. 90) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Umut Bozok (dk. 79), Nuri Şahin (Teknik Direktör) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Christopher Operi, Saba Kharebashvili (Başakşehir), Rolland Sallai, Davinson Sanchez, Okan Buruk (Teknik Direktör), Rafael Leao (Galatasaray)

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Lucas Torreira, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 22:26:58. #7.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement