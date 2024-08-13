Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu - Son Dakika
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Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk haftası sona erdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor berabere kaldı. Beşiktaş, rakibini 2 farklı skorla yenerek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

13.08.2024 08:42
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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray- Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu.

3 BÜYÜKLER KAZANDI, BEŞİKTAŞ LİDER OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

  • Galatasaray 2-1 Hatayspor
  • Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
  • Kasımpaşa 2-3 Konyaspor
  • Antalyaspor 0-0 Göztepe
  • Samsunspor 0-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 0-0 Sivasspor
  • Alanyaspor 1-1 Eyüpspor
  • Bodrumspor 0-1 Gaziantep FK
  • Rizespor 1-1 RAMS Başakşehir
Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
Süper Lig\'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

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Son Dakika Spor Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • doğan: Suni liderlik. Gerçek şampiyon 4.sırada 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu - Son Dakika
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