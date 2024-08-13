Süper Lig\'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu

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2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray- Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu.

3 BÜYÜKLER KAZANDI, BEŞİKTAŞ LİDER OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;