2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonu 9 Ağustos akşamı oynanan Galatasaray- Hatayspor maçıyla start aldı. Büyük heyecana sahne olan maçlar sona erdi ve puan durumu belli oldu.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazandığı ilk haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Rakibini 2 farklı skorla geçen siyah-beyazlılar, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de ilk hafta sona erdi! İşte zirvedeki takım ve puan durumu - Son Dakika
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