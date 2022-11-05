Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi

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Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

RAKİPLERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLADI

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta takip ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.

Görüntü: Beinsports

RAHAT HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Jorge Jesus'un çayını içip atıştırmalıklarını yediği anlar ekranlara yansırken, sarı-lacivertliler o anlar için "Hocamız oldukça rahat." yorumunda bulundu.