Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta takip ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.
Jorge Jesus'un çayını içip atıştırmalıklarını yediği anlar ekranlara yansırken, sarı-lacivertliler o anlar için "Hocamız oldukça rahat." yorumunda bulundu.
Son Dakika › Spor › Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi - Son Dakika