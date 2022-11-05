Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi - Son Dakika
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Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi

05.11.2022 21:36

Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Nef Stadı'nda izledi. Portekizli hocanın çayını içip, atıştırmalığını yiyerek oldukça rahat bir şekilde derbiyi izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi takip edenler arasında sürpriz bir isim de vardı.

RAKİPLERİ HAKKINDA BİLGİ TOPLADI

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'ta takip ediyor. Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.

Keyfine diyecek yok! Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek yerinde izledi
Görüntü: Beinsports

RAHAT HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Jorge Jesus'un çayını içip atıştırmalıklarını yediği anlar ekranlara yansırken, sarı-lacivertliler o anlar için "Hocamız oldukça rahat." yorumunda bulundu.

Keyfine diyecek yok! Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek yerinde izledi
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lider Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus derbiyi çay içerek izledi - Son Dakika
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