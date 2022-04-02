Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar

02.04.2022 17:29

Süper Lig'de oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor karşılaşmalarına AVAR olarak atanan Alper Çetin ile Bülent Birincioğlu'nun adının hiçbir klasmanda yer almadığı belirtildi. Gazeteci Ömer Faruk Ünal konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır" dedi.

MHK'nin 8 Mart kararlarında düdük astırdığı hakemler arasında yer alan Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de bu hafta oynanan Altay- Antalyaspor ve Giresunspor- Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanması ortalığı karıştırdı.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var
Alper Çetin

"BU LİGİN TESCİL EDİLME ŞANSI KALMAMIŞTIR"

Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah eyvah! Bu iki hakem hiçbir klasmanda yok. Riva'nın önünden geçen adamdan farkları yok. İkisine de maç vermişler. Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır. Eğer bu hakemler, bugün VAR'a otururlarsa. Kulüpler Birliği Başkanı, bu konuya müdahil olmalı." dedi.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var
Bülent Birincioğlu

"YENİ BİR KLASMAN AÇIKLANMADI"

Ünal aynı zamanda, "Aksi takdirde tartışmaların önüne geçilemez. İki hakemin, 8 Mart'ta açıklanan klasmanlarda isimleri yok. Yeni bir klasman açıklanmadı. Temmuza kadar açıklama hakları da kalmadı. Tahkim Kurulu da yok sayıldı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var

"HİÇBİR HAKEM KLASMANINDA YER ALMIYOR"

Maçların başlamasının ardından bir paylaşım daha yapan Ömer Faruk Ünal, "Evet, Giresun - Sivas maçı şimdi başladı! VAR'daki hakemlerden Bülent Birincioğlu hiçbir hakem klasmanında yer almıyor? Yani bu durum, lisansı olmayan bir futbolcunun sahada oynamasından hiçbir farkı yok." dedi.

Süper Lig'e kapkara bir leke sürülebilir! Oynanan tüm maçların geçersiz sayılma riski var
YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Antalyaspor, Altay maçına hazır Antalyaspor, Altay maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Bülent Birincioğlu, Ömer Faruk Ünal, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:47 Otel odasında ölü bulunmuştu! O gencin midesinden poşetlere sarılmış uyuşturucu çıkartıldı
16:40 Ramazan'ın gözdesi hurma tezgahlardaki yerini aldı! Fiyat 30 TL ile 300 TL arasında değişiyor
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
15:55 Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor: İsmail Kartal'dan sürpriz ilk 11!
15:39 Koronavirüs aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, en zengin Türk oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
15:17 Aziz'in Dilruba'sı Damla Sönmez koronavirüse yakalandı: Evinde dinleniyor
15:03 Fenerbahçe-Amedspor maçında kavga çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 17:35:17. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement