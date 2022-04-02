Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar - Son Dakika

Serveti 100 milyar doları aşan zenginler kulübüne bir isim daha katıldı

Serveti tamı tamına 7,6 milyar dolar! İşte dünyadaki en zengin Türk

MHK'nin 8 Mart kararlarında düdük astırdığı hakemler arasında yer alan Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de bu hafta oynanan Altay- Antalyaspor ve Giresunspor- Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanması ortalığı karıştırdı.

Alper Çetin

"BU LİGİN TESCİL EDİLME ŞANSI KALMAMIŞTIR"

Gazeteci Ömer Faruk Ünal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyvah eyvah! Bu iki hakem hiçbir klasmanda yok. Riva'nın önünden geçen adamdan farkları yok. İkisine de maç vermişler. Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır. Eğer bu hakemler, bugün VAR'a otururlarsa. Kulüpler Birliği Başkanı, bu konuya müdahil olmalı." dedi.

Bülent Birincioğlu

"YENİ BİR KLASMAN AÇIKLANMADI"

Ünal aynı zamanda, "Aksi takdirde tartışmaların önüne geçilemez. İki hakemin, 8 Mart'ta açıklanan klasmanlarda isimleri yok. Yeni bir klasman açıklanmadı. Temmuza kadar açıklama hakları da kalmadı. Tahkim Kurulu da yok sayıldı." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR HAKEM KLASMANINDA YER ALMIYOR"

Maçların başlamasının ardından bir paylaşım daha yapan Ömer Faruk Ünal, "Evet, Giresun - Sivas maçı şimdi başladı! VAR'daki hakemlerden Bülent Birincioğlu hiçbir hakem klasmanında yer almıyor? Yani bu durum, lisansı olmayan bir futbolcunun sahada oynamasından hiçbir farkı yok." dedi.