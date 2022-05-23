Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı

23.05.2022 00:34

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu son hafta maçlarının oynanmasıyla tamamlandı. Kasımpaşa'da Umut Bozok takımının oynadığı 38 maçta da görev alarak 20 kez fileleri havalandırdı ve 2021-2022 sezonunda gol kralı oldu.

2021-2022 sezonuna Kasımpaşa'dan Umut Bozok bireysel performansıyla damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa2nın ligdeki tüm maçlarında süre alarak 20 gol atma başarısı gösterdi ve gol krallığında zirveye yerleşti.

UMUT BOZOK'U BALOTELLI TAKİP ETTİ

Umut Bozok'u Adana Demirspor'dan Mario Balotelli takip etti. İtalyan yıldız, son hafta oynadıkları Göztepe maçında fileleri 5 kez havalandırdı ve 18 golle ligi tamamladı. 3. sırayı Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Çaykur Rizespor'dan Joel Pohjanpalo 16 golle paylaştı.

5. SIRAYI 4 FUTBOLCU PAYLAŞTI

Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile Trabzonspor'dan Cornelius ise 15 golle 4. sırada yer aldı. 5. sırada 14 golle 4 futbolcu yer alırken bunlar; Alexandru Maxim, Aleksandar Pesic, Haji Wright ve Michy Batshuayi oldu.

YORUMLAR
500
Altay alkışlarla uğurlandı Altay alkışlarla uğurlandı Altay-Kasımpaşa maçının ardından Altay-Kasımpaşa maçının ardından

Umut Bozok, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 00:49:24. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement