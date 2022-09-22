Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı

22.09.2022 17:59

Transfer döneminin sona ermesinin ardından 179.58 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe en değerli kulüp oldu. Sarı-lacivertlileri 153 milyon euro ile Galatasaray, 152 milyon euro ile Trabzonspor ve 123 milyon euro ile Beşiktaş takip etti. Bu sezon ilk kez 4 büyük takımım da değeri 100 milyon euro barajını aştı.

2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi sona ererken Süper Lig devleri yaptıkları transferlerle adından söz ettirdi. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan 4 büyüklerin kadro değerleri de netleşti.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'in en pahalı takımı 179.58 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 153 milyon euro ile Galatasaray takip ederken listede Trabzonspor 152 milyon euroluk kadro değeriyle 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 4 büyükler arasında 123 milyon euro ile son sırada kendisine yer buldu.

İLK KEZ 100 MİLYON EURO BARAJI AŞILDI

2021-2022 transfer döneminin sonuna bakıldığında ise 4 büyüklerin kadro değeri; Beşiktaş 127, Fenerbahçe 114, Galatasaray 102, Trabzonspor 96 milyon euro şeklinde sıralanıyordu. Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon 4 büyük takımın da kadro değeri 100 milyon euro barajını aştı.

Süper Lig'de 4 büyüklerin en değerli 3 futbolcusu şöyle sıralandı:

Fenerbahçe
Galatasaray
Trabzonspor
Beşiktaş
YORUMLAR
500
Beşiktaş, günü çift antrenman ile tamamladı Beşiktaş, günü çift antrenman ile tamamladı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:40 Annesi şırınga ile eziyet etmişti! O çocuğun babaannesi canlı yayında söyledikleriyle kan dondurdu
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:04:47. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement