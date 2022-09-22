Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı

2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi sona ererken Süper Lig devleri yaptıkları transferlerle adından söz ettirdi. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan 4 büyüklerin kadro değerleri de netleşti.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'in en pahalı takımı 179.58 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 153 milyon euro ile Galatasaray takip ederken listede Trabzonspor 152 milyon euroluk kadro değeriyle 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 4 büyükler arasında 123 milyon euro ile son sırada kendisine yer buldu.

İLK KEZ 100 MİLYON EURO BARAJI AŞILDI

2021-2022 transfer döneminin sonuna bakıldığında ise 4 büyüklerin kadro değeri; Beşiktaş 127, Fenerbahçe 114, Galatasaray 102, Trabzonspor 96 milyon euro şeklinde sıralanıyordu. Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon 4 büyük takımın da kadro değeri 100 milyon euro barajını aştı.

Süper Lig'de 4 büyüklerin en değerli 3 futbolcusu şöyle sıralandı:

Fenerbahçe

Galatasaray

Trabzonspor