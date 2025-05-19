Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig\'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'de Samsunspor'a 1-0 kaybederek küme düşmesi kesinleşen Sivasspor'da futbolcu Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay'ı suçladı. Çalımbay'ın Bodrum FK maçı sonrası yaptığı basın açıklamasıyla ilgili bir açıklama yapan Manaj, ''Bazen hocanın kişisel egosu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor'' dedi.

19.05.2025 12:18
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Sivasspor'da Rey Manaj, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından dolayı bir açıklama yaptı.

RIZA ÇALIMBAY'I SUÇLADI

Çalımbay'a sitem eden Manaj, "Bodrum FK maçından sonra hocanın yaptığı basın açıklaması beni gerçekten çok şaşırttığını söylemek isterim, çünkü hiçbir hocanın sorumluluk almayıp, suçu oyuncusunda aramaya çalışması daha önce başıma hiç gelmemişti. İki aydır kasık problemim olmasına rağmen tüm maçlarda her şeyimle savaş verdim ve elimden geleni vermekten kaçınmadım. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmamak için iltihap giderici ilaçlar kullanarak mücadelemi sürdürdüm. Bazen hocanın kişisel egosu takımın iyiliği için bir kenara bırakılmalı ama maalesef o her zaman egosunu takımın önüne tuttu ve sonuçlar da bunu gösteriyor" dedi.

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

ÇALIMBAY NE DEMİŞTİ?

Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından golcü oyuncu Rey Manaj'ın kötü gününde olduğunu ve karşılaşmada etkili olamadığını sözlerine ekledi.

Yetersiz bir kadro ile mücadele ettiklerini söyleyen Çalımbay, "Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık" dedi.

Rıza Çalımbay, Samsunspor, Sivasspor, Futbol, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hbo Hbo:
    Çalim çalim hayati çalim çalimboş un 17 2 Yanıtla
  • Ates null:
    Her gittiği takımda yeterli oyuncumuz yok,kadromuz yok,sakat çok vs vs bahanelerle sorumluluğu başkalarına atma derdi.Adama sorarlar o zaman,madem öyle niye geldin takımın başına kardeşim.Duruma bak,işine gelmiyosa geçme takımın başına. 14 4 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    hadi güle güle rıza artık emekli ol yeter egon seni nere kadar götürecek mezaramı yeter bırak artık 15 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    beceriksiz rıza 13 3 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Onca futbolcudan hoca için suçlama gelmiyor bir futbolcudan suçlama geliyorsa o futbolcuda sıkıntı var demektir yıllardır tanıdığımız Rıza hocayı boş yere karalamaya yemeye kalkma Rıza hoca senin yiyemeyeceğin kadar karakterli ve büyüktür sen önce adam olmasını öğren 7 8 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    layık olduğu yere gitti ilahi adalet tecelli ...Ne hocası ya ....camı hocası daha cok iş yapardı ......eziklik diz boyu 3 3 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    manaj sen bittin oğlum ?? 0 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Yaşlandın be Rıza çöktün çöktü 0 0 Yanıtla
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