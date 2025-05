Süper Lig\'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Ates null:

Her gittiği takımda yeterli oyuncumuz yok,kadromuz yok,sakat çok vs vs bahanelerle sorumluluğu başkalarına atma derdi.Adama sorarlar o zaman,madem öyle niye geldin takımın başına kardeşim.Duruma bak,işine gelmiyosa geçme takımın başına.