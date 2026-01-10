Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
10.01.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Haber Videosu

Trabzonspor'da transfer döneminde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, genç stoper Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr SC'ye sezon sonuna kadar kiraladı. Anlaşmada 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililerin genç savunmacısı Serdar Saatçı'nın yurt dışına transfer olduğu belirtildi.

AL-NASR SC'YE KİRALANDI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'yı BAE ekiplerinden Al-Nasr SC'ye kiraladı. Haberde anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olacağı bilgisi yer aldı.

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON EURO

Habere göre kiralık anlaşmasında Al-Nasr SC'nin 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda opsiyonun kullanılması halinde transferin kalıcı hale geleceği ifade edildi.

BU SEZON 6 MAÇTA 410 DAKİKA

Serdar Saatçı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı ve 410 dakika sahada kaldı. Genç stoper, geçtiğimiz sezon Braga'dan 2.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Serdar Saatçı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı Muhtar, belediyenin cenazesini kaldırdı
Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti Boşanma aşamasındaki eşini trafikte darbetti
ABD dur durak bilmiyor Karayip Denizi’nde baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Karayip Denizi'nde baskın düzenlediler
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
14:19
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu’nu ele verdi
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 17:47:01. #7.11#
SON DAKİKA: Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.